Bağdat'ta Haşdi Şabi güçlerine saldırı
Irak'ın başkenti Bağdat'ın güneyinde Şii Haşdi Şabi güçlerine ait bir üsse saldırı düzenlendi.
Irak'ın başkenti Bağdat'ın güneyinde Şii Haşdi Şabi güçlerine ait bir üsse saldırı düzenlendi.
Irak basınının güvenlik yetkililerine dayandırdığı haberine göre başkent Bağdat'ın güneyindeki el-Latifiye bölgesinde yer alan Haşdi Şabi güçlerine ait askeri üsse saldırı gerçekleştirildi. Söz konusu üsse 3 havan topunun düştüğü, saldırının maddi hasara yol açtığı belirtildi. Can kaybının yaşanmadığı saldırıyla ilgili Haşdi Şabi tarafından henüz resmi açıklama yapılmazken, güvenlik güçlerinin olayla ilgili soruşturma başlattığı ifade edildi. - BAĞDAT
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri