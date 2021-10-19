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Bağdat'ta Haşdi Şabi güçlerine saldırı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Bağdat'ta Haşdi Şabi güçlerine saldırı

Irak'ın başkenti Bağdat'ın güneyinde Şii Haşdi Şabi güçlerine ait bir üsse saldırı düzenlendi.

Irak'ın başkenti Bağdat'ın güneyinde Şii Haşdi Şabi güçlerine ait bir üsse saldırı düzenlendi.

Irak basınının güvenlik yetkililerine dayandırdığı haberine göre başkent Bağdat'ın güneyindeki el-Latifiye bölgesinde yer alan Haşdi Şabi güçlerine ait askeri üsse saldırı gerçekleştirildi. Söz konusu üsse 3 havan topunun düştüğü, saldırının maddi hasara yol açtığı belirtildi. Can kaybının yaşanmadığı saldırıyla ilgili Haşdi Şabi tarafından henüz resmi açıklama yapılmazken, güvenlik güçlerinin olayla ilgili soruşturma başlattığı ifade edildi. - BAĞDAT

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