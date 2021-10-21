Bağcılar'da saç ekimi sırasında ölüm iddiası: 4 şüpheliye 6 yıla kadar hapis istemi

BAĞCILAR'da 28 yaşındaki İbrahim Gül'ün saç ekimi için gittiği özel hastanede hayatını kaybetmesine ilişkin hastanenin başhekimi ile doktorun da aralarında bulunduğu 4 şüphelinin "Taksirle ölüme neden olma" suçundan ayrı ayrı 2 yıldan 6'şar yıla kadar hapisleri istendi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, 11 Ekim 2021'de İbrahim Gül'ün saç ekimi gittiği özel hastanede, doktor olan M.A.'nın sorumluluğundaki anestezi teknikerleri Ş.Ç. ve E. B. tarafından ense kısmından saç kökleri alındığı belirtildi. Maktulün saç ekimi işlemine başlamadan önce kalp krizi geçirdiği, akabinde mavi kod verildiği, CPR işlemi yapılarak kalp ritminin geri gelmesinin sağlandığının anlatıldığı iddianamede, maktulün anjiyo ameliyatına alınarak kalp damarına stent takıldığı ve yapılan müdahalelere rağmen vefat ettiğine yer verildi.

"ANESTEZİK MADDELERİN NE OLDUĞUNA DAİR TIBBİ EVRAK YOK"

Hastanenin başhekimi Ç.S.E.'nin iddianamede yer alan ifadesinde doktor M.A.'nın eşiyle birlikte sahip olduğu şirketle aralarında hizmet alım sözleşmesinin olduğu, bu sözleşme kapsamında hastane binalarında küçük estetik operasyonlar yapıldığı ancak saç ekimi işlemlerinin kendilerine ait bizzat işlettikleri bölümde yapıldığı kaydedildi. Şüpheli Ç.S.E., doktor M.A.'nın hastanelerinde SGK kaydı olmayan anestezi teknikerlerini kendilerinden haber siz operasyona çağırdığını iddia etti. İddianamede, saç ekimi sırasında verilen anestezik maddelerin ne olduğu ve hangi yoldan uygulandığına dair düzenlenmiş tıbbi evrakın bulunmadığı kaydedildi.

SAÇ EKİM TEKNİĞİNİN HANGİ YÖNTEMLE YAPILDIĞINA DAİR DOSYA İÇİNDE BİLGİ BULUNMADIĞI BELİRTİLDİ

RAPORA YER VERİLDİ

ŞÜPHELİLER ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK.

İddianamede şüphelilerin, İbrahim Gül'ün ölüm olayında kusurlu olduğu mevcut deliller ile tüm evrak kapsamında anlaşıldığı öne sürüldü. İddianamede, şüpheliler başhekim Ç.S.E., doktor M.A. ile anestezi teknikerleri E.B. ve Ş.Ç. hakkında "Taksirle ölüme neden olma" suçundan 2'şer yıldan 6'şar yıla kadar hapisleri istendi. İddianame kabul edildi, şüpheliler önümüzdeki günlerde Bakırköy 10. Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri