Bağcılar'da öğrencilere yangın farkındalık eğitimi

BAĞCILAR, İSTANBUL (Bültenler) - Gençlere, yangının çıkış nedenlerinden karşılaşıldığında ne yapılması gerektiğine kadar her aşama detaylıca anlatılıyor.

Sosyal ve kültürel hayata yönelik projelere imza atan Bağcılar Belediyesi Gönül Bağı Platformu, anlamlı bir etkinliği daha hayata geçirdi. Bu kapsamda ilçede hizmet veren 75 ortaokul ve lisede "Yangın Farkındalık" eğitimi başlatıldı. Uzmanlar, yangın öncesi, olay anı ve sonrasında doğru hareket tarzının nasıl olması gerektiği ile ilgili sinevizyon eşliğinde sunumlar yaptı. Eğitim programlarında öğrencilerin soruları da cevaplandırıldı.

Amaç yangının zararlarını azaltmak

Bu tür eğitimlerin eğitim dönemi boyunca devam edeceğini belirten Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, "Amacımız yangının zararlarını azaltmaya ve önlemeye yönelik toplumsal bilinç oluşturmaktır. Bu bağlamda gençlerimiz öğrendiklerini çevrelerine de anlatacaklar" dedi.

Eğitim alan gençlere önümüzdeki günlerde sertifikaları verilecek.

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