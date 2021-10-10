Bağcılar'da börekçiye dadanan hırsız sadaka kutusunu 4 kez çaldı - Haberler
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Bağcılar'da börekçiye dadanan hırsız sadaka kutusunu 4 kez çaldı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Bağcılar'da börekçiye dadanan hırsız sadaka kutusunu 4 kez çaldı

BAĞCILAR'da iddiaya göre bir hırsız, müşteri gibi girdiği dükkanda 4 kez sadaka kutusunu çaldı.

BAĞCILAR, İSTANBUL (DHA) - BAĞCILAR'da iddiaya göre bir hırsız, müşteri gibi girdiği dükkanda 4 kez sadaka kutusunu çaldı. Sadaka kutusunu koymaya devam edeceğini söyleyen iş yeri sahibi de hırsıza düzenli işe girmesini tavsiye etti.

Olay, Bağcılar İnönü Mahallesi'ndeki börekçide meydana geldi. İddiaya göre, börekçiye dadanan hırsız, müşteri gibi girdiği dükkanda tezgahın üzerinde bulunan sadaka kutusunu 4 kez çaldı. Üçüncü hırsızlık olayının ardından iş yerine güvenlik kamerası taktıran Ömer Demir, geçtiğimiz haftalarda meydana gelen 4. hırsızlıktan sonra güvenlik kamerası kayıtlarından hırsızı tespit etti.

"ÇALINMAZSA SEVİNİRİZ, BU ÖĞRENCİLERE GİDİYOR"

Genç hırsıza seslenerek düzenli bir işte çalışmasını tavsiye eden Ömer Demir, "Dördüncü defa sadaka kutumuz çalınıyor. Müşteri gibi gelip çay istiyor, sırtım dönükken sadaka kutumuzu çalıyor. Her çaldığında nereden baksan 300 - 400 lira para vardı içinde. Biz parasında değiliz bu genç yaşta yakışmıyor. 300 lirayla ne yapabilir ki? Bir ay bir yerde çalışsa 3 - 4 bin lira maaş alır. 3 defa sadaka kutusu çalındıktan sonra güvenlik kamerası taktık ondan sonra tespit ettik arkadaşı. Sadaka kutusu koymaya devam ediyoruz. Çalınmazsa seviniriz, bu öğrencilere gidiyor destek amacıyla. Genç yaşta değmez, nereye gitse çalışır. Zor değil herkes çalışıyor, mücadele ediyor" dedi.

HIRSIZLIK ANI KAMERADA

Hırsızlık anları güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülere, müşteri gibi dükkana girerek sipariş veren hırsız tezgahın boş olduğu bir anda sadaka kutusunu koltuk altına koyduktan sonra telefonla konuşuyormuş gibi yaparak dükkandan ayrılması yansıdı.


- İstanbul
Bağcılar'da börekçiye dadanan hırsız sadaka kutusunu 4 kez çaldı

Bağcılar'da börekçiye dadanan hırsız sadaka kutusunu 4 kez çaldı

Bağcılar'da börekçiye dadanan hırsız sadaka kutusunu 4 kez çaldı

Bağcılar'da börekçiye dadanan hırsız sadaka kutusunu 4 kez çaldı

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Haber: Bağcılar'da börekçiye dadanan hırsız sadaka kutusunu 4 kez çaldı - Haberler
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