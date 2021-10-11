BAĞCILAR'DA ATM EKRANLARINI KIRAN ŞÜPHELİ YAKALANDI - Haberler
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BAĞCILAR'DA ATM EKRANLARINI KIRAN ŞÜPHELİ YAKALANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BAĞCILAR'da bir kişi, yerden aldığı taşları ATM'lere fırlatarak ekranlarını kırıp kullanılamaz hale getirmişti.

BAĞCILAR, İSTANBUL (DHA) - BAĞCILAR'da bir kişi, yerden aldığı taşları Atm'lere fırlatarak ekranlarını kırıp kullanılamaz hale getirmişti. Polis ekipleri güvenlik kameralarından tespit ettiği E.B.'yi yakaladı.

Bağcılar Kemalpaşa Mahallesi Namıkkemal Caddesi'nde 5 Ekim saat 03.50 sıralarında bir kişi eline aldığı taşı ATM'lere fırlatarak zarar verdi. Polis ekipleri güvenlik kamerası görüntülerinden kimliğini tespit ettiği E.B. isimli şüpheliyi Bağcılar Kemalpaşa Mahallesi'nde yakaladı. E.B., ilk ifadesinde alkollü olduğunu ve bir anlık sinirle olayı gerçekleştirdiğini ifade etti. "Uyuşturucu madde ticareti" ve benzeri suçlardan çok sayıda sabıka kaydı bulunan E.B. işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecek.

Yakalanan şüphelinin yerden aldığı taşla ATM ekranlarını kırdığı ve kullanılamaz hale getirdiği anlar ATM'nin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

BAĞCILAR'DA ATM EKRANLARINI KIRAN ŞÜPHELİ YAKALANDI

BAĞCILAR'DA ATM EKRANLARINI KIRAN ŞÜPHELİ YAKALANDI

BAĞCILAR'DA ATM EKRANLARINI KIRAN ŞÜPHELİ YAKALANDI

BAĞCILAR'DA ATM EKRANLARINI KIRAN ŞÜPHELİ YAKALANDI

BAĞCILAR'DA ATM EKRANLARINI KIRAN ŞÜPHELİ YAKALANDI

BAĞCILAR'DA ATM EKRANLARINI KIRAN ŞÜPHELİ YAKALANDI
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Haber: BAĞCILAR'DA ATM EKRANLARINI KIRAN ŞÜPHELİ YAKALANDI - Haberler
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