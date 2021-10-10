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Bağcılar Belediyesi Bilgi Evleri öğrencileri, Konya Bilim Festivali'nde stant açtı

AA / Zeynep Rakipoğlu - Haberler | Güncel
Bağcılar Belediyesi Bilgi Evleri öğrencileri, Konya Bilim Festivali'nde stant açtı

Bağcılar Belediyesi Bilgi Evleri öğrencileri, 8. Konya Bilim Festivali'ne katıldı.

KONYA (AA) - Bağcılar Belediyesi Bilgi Evleri öğrencileri, 8. Konya Bilim Festivali'ne katıldı.

???????Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Konya Bilim Festivali, "Nasıl Yapılır? Nasıl Çalışır?" temasıyla bu yıl 8'inci kez kapılarını açtı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın açılışını yaptığı festivalde, bilimle büyüyen Bağcılar Belediyesi Bilgi Evleri öğrencileri de iki stant açtı.

Çok sayıda yarışma, tasarım ve bilimsel etkinliğin yer aldığı festivalde, Bilgi Evleri çocukları da güneş enerjisi ile dönen Mevlana, renkli mum, gece lambası, şekilli ve renkli sabun yapımı gibi sunumlar gerçekleştirdi.

Festivalde stantları ziyaret eden AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, sergilenen eserler hakkında bilgi aldı. İleri ve Altay, öğrencileri tebrik ederek, başarı diledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, araştırmacı bireylerin yetişmesine destek olmak için öğrencilere ortam sağladıklarını belirtti.

İlçedeki 17 Bilgi Evi'nde öğrencilerin ilgi alanlarına göre eğitim aldığını aktaran Çağırıcı, bilim sevdalısı çocukların festivallerde hem kendilerini geliştirdiklerini hem de öğrendiklerini akranlarıyla paylaştıklarını vurgulayarak, çocukların bilim meşalesini çok ileriye taşıyacaklarına inandığını ifade etti.

7 Ekim'de başlayan festival, bugün sona erecek.

AA / Zeynep Rakipoğlu - Son Dakika Haberleri
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