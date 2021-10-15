Babasına ait samanlığı yakarak kaçan şahsı jandarma ikna ederek yakaladı

DÜZCE (İHA) - Düzce'nin Gümüşova ilçesinde denetimli serbestlik ile cezaevinden çıkan bir şahıs, ailevi nedenlerle çıkan tartışma sonrasında babasına ait samanlığı ateşe verdi. Yangın, çevreye sıçramadan söndürülürken olay yerinden kaçan şahıs, jandarma ekiplerinin ikna çalışması sonucu yakalandı.

Düzce'nin Gümüşova ilçesine bağlı Yakabaşı köyünde, cezaevinden denetimli serbestlik ile çıkan A.K. isimli şahıs, ailesi ile bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Ardından evden kızgınlıkla çıkan şahıs, babası O.K.'ye ait samanlığı ateşe vererek yine babasına ait otomobille olay yerinden kaçtı. Yangında ölen ve yaralanan olmazken samanlıkta yaklaşık 100 bin TL'lik hasar oluştu.

Olayın ardından babasına ait otomobille kaçan A.K.'nin yakalanması için Gümüşova İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı. Şahsın cep telefonuna ulaşan jandarma ekipleri, uzun uğraşlar sonucu ikna ettikleri şahsı yakalayarak gözaltına aldılar. - DÜZCE