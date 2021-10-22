BABACAN, AYDIN'DA PARTİSİNİN İL BİNASINI AÇTI - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

BABACAN, AYDIN'DA PARTİSİNİN İL BİNASINI AÇTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin il binasının açılışı için Aydın'a geldi.

AYDIN (DHA) - DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin il binasının açılışı için Aydın'a geldi.

Aydın'da partisinin il binasının açılışına katılan DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan'ı DEVA Partisi Aydın İl Başkanı Hakan Çağlar Erürker, ilçe teşkilatları ve partililer karşıladı. Ali Babacan'a eşi Zeynep Babacan da eşlik etti. Zeybek gösterisinin ardından kürsüye çıkarak halka seslenen Babacan, "Biz aslında bir siyasi partinin tabelasının önünde değiliz. Bugün burada demokrasinin merkezini açıyoruz. Atılımın merkezini açıyoruz. Sevginin, saygının, eşitliğin ve egemenliğin refah olduğu bir devlet için hakikatin yolundan bir an bile ayrılmayacağımızı çok iyi biliyoruz. Hepsinden önemlisi, biz bu ülkenin iyi bir yönetimi, demokrasiyi, adaleti ve zenginliği hak ettiğini çok iyi biliyoruz. Bizim nerede olduğumuzu görmek isteyenler bizi başka yerde sağda, sola aramasınlar. Kimlerle beraber olduğumuzu merak edenleri vatandaşımızın yanına davet ediyoruz" dedi.

Konuşmaların ardından il binasının açılışı gerçekleştirildi.

BABACAN, AYDIN'DA PARTİSİNİN İL BİNASINI AÇTI

BABACAN, AYDIN'DA PARTİSİNİN İL BİNASINI AÇTI

BABACAN, AYDIN'DA PARTİSİNİN İL BİNASINI AÇTI

BABACAN, AYDIN'DA PARTİSİNİN İL BİNASINI AÇTI

BABACAN, AYDIN'DA PARTİSİNİN İL BİNASINI AÇTI

BABACAN, AYDIN'DA PARTİSİNİN İL BİNASINI AÇTI
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title