"Aziz Sancar'ın "Kızlara uyarı" başlığıyla paylaşım yaptığı iddiası"

Prof. Dr. Aziz Sancar, hücrelerin hasar gören DNA'ları nasıl onardığını ve genetik bilgisini koruduğunu haritalandıran araştırmaları sayesinde, 2015 Nobel Kimya Ödülü'nü kazanmıştı. Sancar'ın bu başarısıyla sosyal medyada adına çok sayıda parodi ve hayran sayfası açılırken, bu sayfalardan çeşitli paylaşımlar da yapıldı.

AZİZ SANCAR'IN ''KIZLARA UYARI'' BAŞLIKLI TWEET ATTIĞI İDDİA EDİLDİ

Bunlardan birisi de "Kızlara uyarı" başlıklı yazı oldu. Yazıda ''Aziz Sancar'dan kızlara uyarı… Kızlar okuyun. Okumazsanız, kolunuza takılan üç bilezik, kocanızın ömür boyu ödeyeceği salon takımıyla övünen, çeyizi dünyadaki en değerli eşya sanan bireyler olursunuz. Dışarıda nehir gibi akan bir hayat varken, siz o nehirdeki sabit kaya gibi sürekli aynı kalırsınız." ve "Türk ulusunun en büyük yanlışı, Arap kültürünü din zannetmesidir.'' ifadelerine yer verildi.

Sancar'ın bir tweet'inden alıntılandığı öne sürülen bu yazı birçok sosyal medya hesabında paylaşıldı. Bahsi geçen yazı, 30 Eylül 2021 tarihinde Hürriyet Gazetesi'nde yer aldı.

TWEET'İN PARODİ HESAPTAN PAYLAŞILDIĞI ANLAŞILDI

Ancak, yazının Aziz Sancar'ın gerçek hesabından değil, parodi bir hesaptan paylaşıldığı anlaşıldı. Paylaşımdaki sözlerin @drazizsancar adlı parodi hesaptan paylaşıldığı, Aziz Sancar'ın resmi hesabı olan @AzizGwenSancar'da "Kızlara Uyarı" başlıklı bir yazının bulunmadığı tespit edildi.

Gerçekleştirilen çalışma sonucunda "Kızlara Uyarı" başlıklı yazının Aziz Sancar'a ait olmadığı tespit edildi.

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