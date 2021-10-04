AYI SALDIRISINDA YARALANAN ÇOBANA ASKERİ HELİKOPTERLE SEVK - Haberler
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AYI SALDIRISINDA YARALANAN ÇOBANA ASKERİ HELİKOPTERLE SEVK

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

TUNCELİ'de yaylada ayı saldırısında yaralanan çoban Mustafa Keser, askeri helikopterle hastaneye götürüldü.

TUNCELİ'de yaylada ayı saldırısında yaralanan çoban Mustafa Keser, askeri helikopterle hastaneye götürüldü.

Ovacık ilçesindeki 1500 rakımlı Karagöl Yaylası'nda öğle saatlerinde küçükbaş hayvanlarını otlatan Mustafa Keser, bozayı saldırısına uğradı. Yayladaki sürü sahiplerinin ihbarıyla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Ovacık İlçe Hastanesi'ne kaldırılan Keser, ilk müdahalenin ardından askeri helikopterle Elazığ'a sevk edildi. Keser'in hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, aynı bölgede geçen aylarda da Çinli bir turist ayı saldırısına uğramıştı.

AYI SALDIRISINDA YARALANAN ÇOBANA ASKERİ HELİKOPTERLE SEVK

AYI SALDIRISINDA YARALANAN ÇOBANA ASKERİ HELİKOPTERLE SEVK

AYI SALDIRISINDA YARALANAN ÇOBANA ASKERİ HELİKOPTERLE SEVK

AYI SALDIRISINDA YARALANAN ÇOBANA ASKERİ HELİKOPTERLE SEVK
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Haber: AYI SALDIRISINDA YARALANAN ÇOBANA ASKERİ HELİKOPTERLE SEVK - Haberler
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