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Aydın'da yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu

AA / Gökhan Düzyol - Haberler | Güncel
Aydın'da yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu

Aydın'ın İncirliova ilçesinde yalnız yaşan kişi evinde ölü bulundu.

AYDIN (AA) - Aydın'ın İncirliova ilçesinde yalnız yaşan kişi evinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre Hürriyet Mahallesi'nde yalnız yaşayan 2 çocuk babası Coşkun Yılmaz'dan (53) haber alınamaması üzerine yapılan ihbarın ardından polis ve sağlık ekipleri, eve girdi.

Oturma odasında yüzüstü yatar halde bulunan Yılmaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Aydın Devlet Hastanesine kaldırılan cesette bir kesik bulgusuna rastlanmadığı belirtildi.

AA / Gökhan Düzyol - Son Dakika Haberleri
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Haber: Aydın'da yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu - Haberler
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