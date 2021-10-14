Aydın'da üç aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı - Haberler
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Aydın'da üç aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı

AA / Musa Ölmez - Haberler | Güncel
Aydın'da üç aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Aydın'ın Söke ilçesinde minibüsün otomobil ve kamyonete çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

AYDIN (AA) - Aydın'ın Söke ilçesinde minibüsün otomobil ve kamyonete çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Ercan Ateş (29) idaresindeki 35 AC 9937 plakalı minibüs, Argavlı mevkiinde dönüş yasağının bulunduğu bölümden döndüğü sırada önce Suat Kaymak'ın kullandığı (50) 09 HA 837 plakalı otomobille ardından Fatih Karataş (48) yönetimindeki kamyonetle çarpıştı.

Kazayı görenlerin haber vermesiyle bölgede sağlık itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kaza sonrası alev alan otomobildeki yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü, kamyonette bulunan sebze ve meyveler yola saçıldı.

Kazada yaralanan Suat Kaymak ile Ercan Ateş, Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

AA / Musa Ölmez - Son Dakika Haberleri
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Haber: Aydın'da üç aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı - Haberler
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