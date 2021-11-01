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Aydın'da intihar ettiği sanılan kişinin öldürüldüğü belirlendi

AA / Ferdi Uzun - Haberler | Güncel
Aydın'da intihar ettiği sanılan kişinin öldürüldüğü belirlendi

Aydın'ın Efeler ilçesinde 1 hafta önce ağaca asılı ölü bulunan kişinin öldürüldüğü ortaya çıktı.

EFELER, AYDIN (AA) - Aydın'ın Efeler ilçesinde 1 hafta önce ağaca asılı ölü bulunan kişinin öldürüldüğü ortaya çıktı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Mimar Sinan Mahallesi'nde 25 Ekim'de ağaca asılı ölü bulunan Erkan Koldaş'ın (31) vücudunda darp izine rastlanılması üzerine çalışma başlattı.

Koldaş'ın ölümü başta intihar olarak değerlendirilse de polis, maktulün arkadaşı B.Z. üzerine yoğunlaştı.

Gözaltına alınan zanlı, suçunu itiraf etti.

Şüpheli, ifadesinde, Koldaş ile alacak verecek meselesinden dolayı tartıştıklarını, bir müddet boğuştuktan sonra hareketsiz kalan Koldaş'ı ağaçlık alana götürüp iple ağaca astığını söylediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

AA / Ferdi Uzun - Son Dakika Haberleri
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