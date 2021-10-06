Avukat İlayda Kasaroğlu son yolculuğuna uğurlandı - Haberler
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Avukat İlayda Kasaroğlu son yolculuğuna uğurlandı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Avukat İlayda Kasaroğlu son yolculuğuna uğurlandı

AK Parti Beykoz İlçe Başkanlığı Yönetim Kurulu üyesi Cengiz Kasaroğlu'nun avukat kızı İlayda Kasaroğlu (25) hayatını kaybetti.

BEYKOZ, İSTANBUL (DHA) - AK Parti Beykoz İlçe Başkanlığı Yönetim Kurulu üyesi Cengiz Kasaroğlu'nun avukat kızı İlayda Kasaroğlu (25) hayatını kaybetti. İlayda Kasaroğlu için bugün Beykoz Kanlıca Tekke Cami'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene İlayda Kasaroğlu'nun ailesi, yakınları ve sevenleri katıldı. Öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından İlayda Kasaroğlu'nun cenazesi Kanlıca Mezarlığı'nda toprağa verildi.  İlayda Kasaroğlu 17 Haziran'da sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda "Her şeye neredeyse en baştan başlayıp, tekrar en ağır kemoterapilerle tedavi oluyorken bu hastalığı yenenlere o kadar yürekten seviniyor ve özeniyorum ki, Allah'ım inşallah artık bana da nasip olsun güzel tweetler atmak." ifadelerini kullanmıştı.


Avukat İlayda Kasaroğlu son yolculuğuna uğurlandı

Avukat İlayda Kasaroğlu son yolculuğuna uğurlandı

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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