Avrupa Yetim Eli ile Umut Kervanı Vakfı Erbil'de 50 çocuğu sünnet ettirdi - Haberler
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Avrupa Yetim Eli ile Umut Kervanı Vakfı Erbil'de 50 çocuğu sünnet ettirdi

AA / Osman Bilgin - Haberler | Güncel
Avrupa Yetim Eli ile Umut Kervanı Vakfı Erbil'de 50 çocuğu sünnet ettirdi

Uluslararası yardım kuruluşu Avrupa Yetim Eli ile Umut Kervanı Vakfı, Irak'ın kuzeyindeki Erbil kentinde yetim ile yoksul çocukları sünnet ettirdi.

Uluslararası yardım kuruluşu Avrupa Yetim Eli ile Umut Kervanı Vakfı, Irak'ın kuzeyindeki Erbil kentinde yetim ile yoksul çocukları sünnet ettirdi.

Hayırseverlerin desteğiyle Afrika ve Makedonya'da toplu sünnet organizasyonları düzenleyen Avrupa Yetim Eli, 3'üncü organizasyonu Umut Kervanı Vakfı ile Erbil kentinde gerçekleştirdi.

Türkiye'den gelen tecrübeli doktorlar tarafından bir hastanenin kliniğinde hijyenik ortamda sünnet edilen 50 çocuğa sünnet elbisesi, oyuncak ve balon hediye edildi.

Avrupa Yetim Eli Genel Başkanı Abdurrahman Altun, gazetecilere yaptığı açıklamada, sünnet organizasyonu için gittikleri bölgelerde memnuniyetle karşılandıklarını belirterek ailelerin kendilerine teşekkür ettiğini söyledi.

"Çünkü çocukların geneli ya yetim ya da yoksul ailelerin çocukları. Bu nedenle çocuklarını sünnet ettirme imkanları olmuyor. Bizler de bu konuda onlara yardımcı oluyoruz." diyen Altun, kendilerine gelen talep üzerine Erbil'de de bu organizasyonu düzenlediklerini ifade etti.

Altun, "Şu ana kadar 3 ülkede yaklaşık 500 çocuğu sünnet ettirdik." dedi.

"Hayırseverler ve ihtiyaç sahipleri arasında köprü görevi görüyoruz"

Umut Kervanı Vakfı Genel Başkanı Cengiz Kurtaran da Türkiye'nin yanı sıra birçok coğrafyada yardıma muhtaç insanlara ulaştıklarını söyledi.

Yardım çalışmalarının yanı sıra yetim, ihtiyaç sahibi çocukların sünnet edilmesi için de çalışmalar yaptıklarını dile getiren Kurtaran, "Hayırseverler ve ihtiyaç sahipleri arasında köprü görevi görüyoruz. Talep vardı, biz de Avrupa Yetim Eli ile yetim ve ihtiyaç sahibi çocuklarımızın sünnet organizasyonunu yaptık. Aileler de gerçekten çok memnun oldular." diye konuştu.

Kurtaran, kendilerine destek olan hayırseverlere teşekkür ederek yurt içi ve yurt dışına yönelik yardım faaliyetlerini artırarak devam ettireceklerini kaydetti.

Avrupa Yetim Eli ile Umut Kervanı Vakfı Erbil'de 50 çocuğu sünnet ettirdi

Avrupa Yetim Eli ile Umut Kervanı Vakfı Erbil'de 50 çocuğu sünnet ettirdi

Avrupa Yetim Eli ile Umut Kervanı Vakfı Erbil'de 50 çocuğu sünnet ettirdi

Avrupa Yetim Eli ile Umut Kervanı Vakfı Erbil'de 50 çocuğu sünnet ettirdi

AA / Osman Bilgin - Son Dakika Haberleri
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