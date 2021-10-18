"Avrupa Yerel Demokrasi Haftası"nda Öğrencilerden Doğaya Armağan

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Beykoz'da çevreye duyarlı proje ve etkinliklerle kutlanan "Avrupa Yerel Demokrasi Haftası" kapsamında öğrenciler doğaya faydalı kompost üretti, elleriyle okul bahçelerine bitki dikti.

Avrupa genelindeki ülkelerde kutlanan "Avrupa Yerel Demokrasi Haftası" kapsamında her yıl farklı temalarda düzenlenen çeşitli etkinliklerle vatandaşların yerel yönetimlere demokratik ve aktif katılımının artırılması amaçlanıyor.

Bu yıl "Çevreyi Korumak: Yerel Topluluklar Harekete Geçti" temasıyla yapılan faaliyetlerle dünyayı derinden etkileyen çevre sorunlarına dikkat çekiliyor, her yaştan vatandaşın çözüm odaklı projelerde yer alması sağlanıyor.

Beykoz Belediyesi'nin öncülüğünde ilçede çeşitli etkinliklerin yapıldığı hafta kapsamında Firuzbey İlkokulu öğrencileri, sürdürülebilir çevrenin vazgeçilmez olan "sıfır atık" hedefleri doğrultusunda kompost üretti ve okul bahçelerini ekti.

"Avrupa Yerel Demokrasi Haftası" için ilk olarak çevre mühendisleri tarafından öğrencilere haftanın kapsamı, geri dönüşümün önemi, sıfır atık hedefleri, kompostun faydaları hakkında eğitim verildi.

Geri Dönüşüm Bilinci Aşılandı

Hafta boyunca meyve-sebze atıkları ve kuru yaprakları okullarındaki makinede biriktiren öğrenciler talaşla besledikleri organik atıklardan kompost elde etti.

Ardından öğrencilerin doğaya armağan olarak sabır ve emekle ürettikleri kompostlar okul bahçesinde düzenlenen etkinlikle toprakla buluştu.

Öğrencilerin her aşamasında yer aldığı çalışmayla geri dönüşüm bilinci kazanmaları amaçlandı.

Beykoz Kaymakamı Esengül Korkmaz Çiçekli ve Beykoz Belediyesi yetkilileri de etkinliğe katılarak çocuklarla okul bahçesine bitki dikti.

Avrupa Yerel Demokrasi Haftası ve kompost üretimi hakkında bilgi alan Kaymakam Çiçekli, öğrencileri çevreye duyarlıkları dolayısıyla kutladı ve hep birlikte okul bahçesi yeşillendirildi.

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