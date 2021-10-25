Avrupa İlaç Ajansı'ndan Moderna'ya 3'üncü doz onayı - Haberler
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Avrupa İlaç Ajansı'ndan Moderna'ya 3'üncü doz onayı

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Avrupa İlaç Ajansı'ndan Moderna'ya 3'üncü doz onayı

Avrupa İlaç Ajansı (EMA), ikinci aşıdan en az altı ay sonra 18 yaş ve üstü kişiler için Moderna'nın geliştirdiği Covid-19 aşısının üçüncü dozunun uygulanmasına onay verdi.

Avrupa İlaç Ajansı (EMA), ikinci aşıdan en az altı ay sonra 18 yaş ve üstü kişiler için Moderna'nın geliştirdiği Covid-19 aşısının üçüncü dozunun uygulanmasına onay verdi.

Avrupa'da Pfizer/Biontech'in ardından bir aşı daha üçüncü doz onayını aldı. Avrupa İlaç Ajansı (EMA) tarafından yapılan yazılı açıklamada, Moderna'nın Covid-19'a karşı geliştirdiği "Spikevax" adlı aşının üçüncü dozuna onay verildiği aktarılarak, üçüncü dozun ikinci aşıdan en az altı ay sonra 18 yaş ve üstü kişilere uygulanacağı ifade edildi. Açıklamada, "Veriler, ikinci dozdan 6 ila 8 ay sonra verilen üçüncü bir Spikevax dozunun antikor seviyeleri azalan yetişkinlerde antikor seviyelerinde bir artışa yol açtığını gösteriyor" denildi.

(Melike Yazır/İHA)

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