Avrupa Elazığlılar Derneği Başkanı Muharrem Akan güven tazeledi - Haberler
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Avrupa Elazığlılar Derneği Başkanı Muharrem Akan güven tazeledi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Avrupa Elazığlılar Derneği Başkanı Muharrem Akan güven tazeledi

Merkezi Almanya'nın Wiesbaden şehrinde bulunan Avrupa Elazığlılar Derneği'nde yapılan seçimde Başkan Muharrem Akan güven tazeledi.

Merkezi Almanya'nın Wiesbaden şehrinde bulunan Avrupa Elazığlılar Derneği'nde yapılan seçimde Başkan Muharrem Akan güven tazeledi.

Avrupa Elazığlılar Derneği'nde genel kurul heyecanı yaşandı. Seçimlerde mevcut başkan Muharrem Akan güven tazeledi. Başkan Akan, geçtiğimiz hafta yapılan genel kurulda mevcut yönetim kurulunu 7'den 23'e çıkardıklarını belirterek, daha iyi hizmet vermek istediklerini, kurumsallık açısından daha fazla Elazığlıya ulaşmak istediklerini söyledi.

Yapılan seçimde Avrupa Elazığlılar Derneği yönetim kurulu şöyle oluştu:

"Başkan Muharrem Akan, başkan vekili İlhami Güngör, genel sekreter ve yönetim kurulu sözcüsü Dr. Ahmet Yılmaz, halkla ilişkiler Habib Yıldız ve Rıdvan Duran, muhasebe Faruk Aktaş, spor ve aktiviteler sorumlusu Kenan Gezer, basın ve medya sorumlusu İlhan Kılıç, müzik ve kültür sorumlusu Hayati Demirel, yönetim kurulu üyesi Coşkun Yıldırım, yönetim kurulu üyesi Burhan Akanoğlu, Limburg sorumlusu Gazi Şenal, Offenbach sorumlusu Sadin Akdoğan, Frankfurt sorumlusu Halis Çalışkan, Darmsstadt sorumlusu Murat Aksoy, gençlik kolları sorumlusu Onur Sinem ve İnanç Aktaş, denetleme kurulunda Bekir Duran, İlhan Yarmadelen ve Şener Poyraz." - ELAZIĞ

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Haber: Avrupa Elazığlılar Derneği Başkanı Muharrem Akan güven tazeledi - Haberler
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