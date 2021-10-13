AVCILAR'DA ÖNCE EVİNDEN EŞYALARINI SONRA DA OTOMOBİLİNİ ÇALDILAR - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

AVCILAR'DA ÖNCE EVİNDEN EŞYALARINI SONRA DA OTOMOBİLİNİ ÇALDILAR

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

AVCILAR'da yaşayan Serhat Birdal'ın kaldığı daireye giren hırsızlar ziynet eşyaları, elektronik aletler ve otomobilinin anahtarını çalıp, kaçtı.

AVCILAR, İSTANBUL (DHA) - AVCILAR'da yaşayan Serhat Birdal'ın kaldığı daireye giren hırsızlar ziynet eşyaları, elektronik aletler ve otomobilinin anahtarını çalıp, kaçtı. Yaklaşık bir saat sonra tekrar gelen hırsızlar bu kez de Birdal'ın otomobili götürdü. Birdal hırsızların peşlerinden koştu, ancak yetişemedi. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, polis, hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, dün sabah saat 06.00 sıralarında Avcılar Gümüşpala Mahallesi'nde bulunan apartman dairesinde yaşandı. Apartmanın önüne gelen 3 kişiden 2'si, çevreyi gözetledikten sonra içeri girdi. Serhat Birdal'ın ailesi ile yaşadığı apartmanın en üst katındaki daireye giren hırsızlar, evden ziynet eşyaları, elektronik aletler ve otomobil anahtarını alıp ayrıldı. Bu sırada hırsızların çıkardığı seslere uyanan Birdal, otomobil anahtarının yerinde olmadığını gördü. Kapının da açıldığını fark eden Birdal, aşağıya inip nöbet tutmaya başladı.

HIRSIZLARIN PEŞİNDEN KOŞTU AMA YETİŞEMEDİ

Sabah 07.20 sıralarında nöbeti bırakıp eve çıkan Birdal'ın hemen arkasından hırsızlar geri döndü. Şüpheliler bu sefer de otomobili çaldı. Aracının sesini duyunca aşağıya inen Birdal, hırsızların arkasından koşmaya başladı, fakat yetişemedi. Şüpheliler kayıplara karışırken, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerinin hırsızları yakalamak için çalışma başlattı. Yaşananlar ise apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.

"GİYİNİP, AŞAĞIYA KOŞUYOR"

Birdal'ın iş ortağı olan Aykut Gökçe, "Ailecek evdelerdi. Ortağım seslere uyanıyor. Kapının açık olduğunu görüyor. Evin içinde gezerken, otomobilinin anahtarının olmadığını fark ediyor. Üzerini giyinip, aşağıya koşuyor. Arabayı yerinde görünce 1-2 saat beklemeye başlıyor. Sabah 07.20 sıralarında tekrar eve çıkıyor. Hırsızların tekrar gelmeyeceğini düşünüyor. Arabanın sesini duyunca, balkondan bakıyor. Arabayı giderken görünce, gidiyor ama yetişemiyor. Önce evi soyuyorlar, sonra da şoförlükleri olmadığı için başka birini getirip, arabayı alıyorlar" şeklinde konuştu.

AVCILAR'DA ÖNCE EVİNDEN EŞYALARINI SONRA DA OTOMOBİLİNİ ÇALDILAR

AVCILAR'DA ÖNCE EVİNDEN EŞYALARINI SONRA DA OTOMOBİLİNİ ÇALDILAR

AVCILAR'DA ÖNCE EVİNDEN EŞYALARINI SONRA DA OTOMOBİLİNİ ÇALDILAR

AVCILAR'DA ÖNCE EVİNDEN EŞYALARINI SONRA DA OTOMOBİLİNİ ÇALDILAR
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
ÖĞRENCİLERİN ARACA BIRAKTIĞI NOT, YAVRU KEDİNİN KURTARILMASINI SAĞLADI

ÖĞRENCİLERİN ARACA BIRAKTIĞI NOT, YAVRU KEDİNİN KURTARILMASINI SAĞLADI

 Öğrencilerin araca bıraktığı not, yavru kedinin kurtarılmasını sağladı

Öğrencilerin araca bıraktığı not, yavru kedinin kurtarılmasını sağladı

 Son dakika haberleri: Emniyet müdür yardımcısından polis memuruna şiddet iddiasına soruşturma

Son dakika haberleri: Emniyet müdür yardımcısından polis memuruna şiddet iddiasına soruşturma
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar
Magazin
Spor Lewis Hamilton Ferdi Kadıoğlu
Tüm Haberler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Ferdi Kadıoğlu Mustafa Şentop
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: AVCILAR'DA ÖNCE EVİNDEN EŞYALARINI SONRA DA OTOMOBİLİNİ ÇALDILAR - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.10.2021 13:20:46. #1.13#