Avcılar'da 'dur' ihtarına uymayan şüpheliler polise ateş açtı: 1 polis yaralı - Haberler
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Avcılar'da 'dur' ihtarına uymayan şüpheliler polise ateş açtı: 1 polis yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Avcılar'da 'dur' ihtarına uymayan şüpheliler polise ateş açtı: 1 polis yaralı

Avcılar'da uygulama yapan polisin 'dur' ihtarına uymayan şüpheli şahıslar, kaçarken polise ateş etti.

AVCILAR, İSTANBUL (İHA) - Avcılar'da uygulama yapan polisin 'dur' ihtarına uymayan şüpheli şahıslar, kaçarken polise ateş etti. Olayda bir polis memuru bacağından yaralanırken, kaçan şüpheliler ise kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, saat 21.00 sıralarında Avcılar Denizköşkler Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, uygulama yapan polis ekipleri, şüpheli bir aracı durdurmak istedi. Dur, ihtarına uymayan araçtaki şüpheliler ise polise ateş açarak kaçmaya başladı. Şüphelilerin tabancayla ateş etmesi sonucu bir polis memuru sol bacağından vurularak yaralandı. Yaralı polis memuru olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaçan şüpheliler üzerine geniş çaplı araştırma başlatan Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli şahısları kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahısların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. - İSTANBUL

Avcılar'da 'dur' ihtarına uymayan şüpheliler polise ateş açtı: 1 polis yaralı

Avcılar'da 'dur' ihtarına uymayan şüpheliler polise ateş açtı: 1 polis yaralı

Avcılar'da 'dur' ihtarına uymayan şüpheliler polise ateş açtı: 1 polis yaralı

Avcılar'da 'dur' ihtarına uymayan şüpheliler polise ateş açtı: 1 polis yaralı

Avcılar'da 'dur' ihtarına uymayan şüpheliler polise ateş açtı: 1 polis yaralı

Avcılar'da 'dur' ihtarına uymayan şüpheliler polise ateş açtı: 1 polis yaralı

Avcılar'da 'dur' ihtarına uymayan şüpheliler polise ateş açtı: 1 polis yaralı

Avcılar'da 'dur' ihtarına uymayan şüpheliler polise ateş açtı: 1 polis yaralı

Avcılar'da 'dur' ihtarına uymayan şüpheliler polise ateş açtı: 1 polis yaralı

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Haber: Avcılar'da 'dur' ihtarına uymayan şüpheliler polise ateş açtı: 1 polis yaralı - Haberler
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