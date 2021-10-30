Avcılar'da 3 gün mahsur kalan 2 güvercini itfaiye kurtardı

AVCILAR'da bir binanın havalandırma boşluğuna düşerek 3 gün mahsur kalan iki güvercin, itfaiye erleri tarafından kurtarıldı.

Gümüşpala Mahallesi'ndeki Kasap Ahmet Sokağı'nda 3 katlı binanın giriş katında oturan Kadir Can Odabaşı, oturdukları evin havalandırma boşluğuna iki güvercinin düştüğünü gören Odabaşı, alt kattaki komşularının evine giderek bunları çıkarmak istedi. Ancak, komşuları pencerenin sökülmesine izin vermeyince sonuç alamadı. Bir türlü bulundukları dar yerden çıkamayan iki güvercinin seslerinin durmaması üzerine 3'üncü günde itfaiyeye haber verildi. İtfaiye erlerinden biri güvercini almayı başardı. Ancak diğer güvercine, Odabaşı'nın oturduğu evdeki havalandırma boşluğundan ulaşılamayacağını, tek çarenin alt katta oturanlardan izin almak olduğunu söyledi. İtfaiye amiri kalan güvercinin kurtarılabilmesi için havalandırma penceresinin sökülmesinden başka çare olmadığını anlattı. Kadir Can Odabaşı, sökülen pencereyi kendisinin yerine yapıştıracağını belirtince itfaiye eri çalışmaya başladı. Merdivenle çıktığı pencereyi söken itfaiye eri bir sopaya bağlı file ile 3 günden bu yana mahsur kalan güvercini çıkardı. Kadın itfaiye eri tarafından sakinleştirilen güvercin, getirilen yemi yemeyince özgürlüğüne bırakıldı.