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Atletizm Federasyonu Başkanı Çintimar'dan

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Atletizm Federasyonu Başkanı Çintimar'dan

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'i ziyaret etti.

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, atletizm sporuna verdiği desteklerden dolayı Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'i ziyaret ederek teşekkür plaketi verdi. Ziyarette konuşan Çintimar "Eskişehir'de atletizm ve amatör spor kulüpleri ile sporcularına verdiğiniz destekleri mutlulukla takip ediyoruz. Sizlerin destekleri ile yetişecek sporcularımız ülkemizi uluslara arası yarışmalarda başarı ile temsil edecekler. Emeklerini ve desteklerini sporculara büyük moral oluyor. Türkiye Atletizm Federasyonu olarak sizlere teşekkür ediyorum" dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Büyükerşen, Büyükşehir Belediyesi olarak sporun toplumun her kesimine yaygınlaştırılmasını istediklerini ve bu nedenle amatör spor kulüplerine yasalar çerçevesinde destek olmaya çalıştıklarını ifade etti.

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