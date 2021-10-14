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Ateşte çevirme dana pişirme olayında tarih tekerrür etti

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Ateşte çevirme dana pişirme olayında tarih tekerrür etti 3 yıl önce Türkiye'nin gündemine oturan ateşte dana pişirme olayı yine gündem oldu 2 tonluk danayi ateşte dikiy pişirmek isteyen aşçılar bu yılda başarısız oldu Afyonkarahisar'da 3 yıl önce ilki düzenlenen Gastro Afyon Turizm ve...

AFYON (İHA) - Ateşte çevirme dana pişirme olayında tarih tekerrür etti

3 yıl önce Türkiye'nin gündemine oturan ateşte dana pişirme olayı yine gündem oldu

2 tonluk danayi ateşte dikiy pişirmek isteyen aşçılar bu yılda başarısız oldu

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da 3 yıl önce ilki düzenlenen Gastro Afyon Turizm ve Lezzet Festivali'nde aşçıların ateşte çevirerek pişirirken yaktığı dana, bu seneki festivalde ise dikey şekilde pişirilmek istenirken çukura düştü.

Afyonkarahisar Gastronomi Festivali'nde 2 tonluk danayı pişirmek için aşçılar önce büyük bir çukur açtı. Ardından çukurun etrafına ateş yakılarak 2 tonluk dana dik bir şekilde zincirle bağlanarak pişirilmeye başlandı. Festivalin ilgi odağı olan 2 tonluk dana tam da pişmeye başladığı anda yere düştü. Bundan üç yıl önce de dana piştiği esnada bir anda alev alarak yanmış ve bir anda Türkiye'nin gündemine oturmuştu.

Yaşanan olayın ardından açıklama yapan Afyonkarahisar Profesyonel Aşçılar Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Şef İbrahim Malkoç, dana yere düşse de her şeyin planlandığı gibi gittiğini ifade ederek, "Bütün danayı pişirme festivalimizin sembolü haline geldi. İlkinde dana yandı diye Afyon gündeme oturmuştu. Bu sefer danayı yakmadan bütün bir şekilde kesip ikramlarda bulunuyoruz. 2 tonluk bir danamız, tepeden tırnağa bütün bir şekildedir, sadece iç organları yoktur. 3-4 arkadaş pişiriyoruz. Dana yere düştü ve kısa bir aksaklık oldu ama planladığımız şekilde devam ediyor. Halatlarda bir problem olmadı. Dana 2 tonluk olduğundan bacakları da çekmedi. Pişince yere düştü. Kısa süreli bir aksaklık olsa da her şey planladığımız şekilde gitti" dedi.

Öte yandan çukura düşen dana calaskar yardımıyla çukurdan çıkarılarak kesilip servis edildi.

Ateşte çevirme dana pişirme olayında tarih tekerrür etti

Ateşte çevirme dana pişirme olayında tarih tekerrür etti

Ateşte çevirme dana pişirme olayında tarih tekerrür etti

Ateşte çevirme dana pişirme olayında tarih tekerrür etti
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