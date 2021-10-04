Atatürk Barajı göletinde kadın cesedi bulundu
AA / Orhan Pehlül - Haberler | Güncel
Adıyaman'ın Samsat ilçesinde Atatürk Barajı göletinde kadın cesedi bulundu.
ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'ın Samsat ilçesinde Atatürk Barajı göletinde kadın cesedi bulundu.
İlçeye bağlı Uzuntepe köyünde gölet kenarında ceset olduğunu gören vatandaşlar, durumu jandarma ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.
Olay yerine sevk edilen İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı dalgıç polislerin çalışması sonucu sudan çıkarılan cesedin, 56 yaşındaki Zahide Deniz'e ait olduğu belirlendi.
Deniz'in cesedi otopsi için Samsat Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
AA / Orhan Pehlül - Son Dakika Haberleri