Ataşehir'de metro istasyonu ve park olarak görülen taşınmazın satışa çıkarılması teklifi reddedildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ataşehir'de metro istasyonu ve park olarak görülen taşınmazın satışa çıkarılması teklifi reddedildi

AA / Mücahit Türetken - Haberler | Güncel
Ataşehir'de metro istasyonu ve park olarak görülen taşınmazın satışa çıkarılması teklifi reddedildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB), Ataşehir'de imar planlarında metro istasyonu ve park olarak görülen taşınmazı satışa çıkarma teklifi Meclis'te oy birliğiyle reddedildi.

ATAŞEHİR, İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB), Ataşehir'de İmar planlarında metro istasyonu ve park olarak görülen taşınmazı satışa çıkarma teklifi Meclis'te oy birliğiyle reddedildi.

İBB Meclisi'nin ekim ayı toplantısı, Yenikapı Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezinde 2. Başkanvekili Ömer Faruk Kalaycı'nın başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıda, bazı ilçelerdeki mülkiyeti belediyeye ait taşınmazların satışı gündeme geldi.

Ataşehir Barbaros Mahallesi'nde bulunan ve imar planlarında metro istasyonu, park ve belediye hizmet alanında kalan 28 bin 632 metrekarelik arsa, Emlak Müdürlüğü tarafından satış izni verilmesi talebiyle Meclis'e sevk edildi.

Teklife ilişkin söz alan Ataşehir AK Parti Meclis Üyesi Mustafa Naim Yağcı, arazinin üzerinde metro durağı inşaatı bulunduğunu ve bunun planlara da işlendiğini söyledi.

Planlarda arsanın ayrıca otopark, park ve belediye hizmetleri alanında kaldığını aktaran Yağcı, "Üzerinde metro inşaatı devam eden yeri neden satışa çıkartıyorsunuz?" diye sordu.

CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı, satışa kendilerinin de karşı olduğunu belirterek, "Bu konuda hassasiyetimiz AK Parti ile aynı. Bizim açımızdan da uygun olmayan bir satış talebi olarak değerlendiriyoruz. Her ne kadar idarenin böyle bir satışa ihtiyacı olsa bile bizim açımızdan da uygun bir satış talebi değildir." diye konuştu.

Hukuk Komisyonu Başkanı AK Parti'li Muhammet Kaynar da CHP'lilerin teklifin sehven gönderildiğini söylediğini ifade ederek, "28 bin metrekarelik bir taşınmazın satış izni 'sehven' nasıl gönderilir?" dedi.

Belediyenin bunu ilk kez yapmadığını ifade eden Kaynar, şunları aktardı:

"Belediye kimlere emanet? 28 bin metrekarelik bir taşınmazın ne amaçla kullanıldığını, imar durumunu hiç bir şeyi görmüyorlar. Eğer biz kurumun verdiği resmi bilgiye itibar etmiş olsak bu taşınmaz gitmişti. Büyük bir facia gerçekleşmiş olacaktı. Geçen ay Eyüpsultan Barış Manço Parkı'nı, Zeytinburnu Kazlıçeşme'de üzerinde 30 yıllık çam ağaçlarının olduğu, vatandaşa yürüyüş yolu olan yeri az daha sehven satacaktık. Nereye kadar gidecek bu sehven satışlar? Belediye de sehven mi yönetiliyor anlayamıyoruz."

Konuşmaların ardından satış talebi oy birliği ile reddedildi.

Meclis'te ayrıca mülkiyeti İBB'ye ait 5 ilçedeki taşınmaz satışı reddedilirken, 9 ilçedeki taşınmazların satışına onay çıktı.

AA / Mücahit Türetken - Son Dakika Haberleri
Meteoroloji'den İstanbul için kış uyarısı: Son 10 yıla göre kar yağışı fazla olacak

Meteoroloji'den İstanbul için kış uyarısı: Son 10 yıla göre kar yağışı fazla olacak

 KADIKÖY'DE 20 YIL SONRA GELEN TÖRE CİNAYETİ

KADIKÖY'DE 20 YIL SONRA GELEN TÖRE CİNAYETİ

 Vakalar arttı, Vali Yerlikaya İstanbul'daki aşılanma oranlarını paylaştı! İşte son durum

Vakalar arttı, Vali Yerlikaya İstanbul'daki aşılanma oranlarını paylaştı! İşte son durum
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İsmet Uçma Fuat Oktay Mustafa Şentop Ahmet Davutoğlu Mustafa Destici
Magazin Edis Ezgi Mola Bülent Ersoy İdo Tatlıses
Spor Caner Erkin Burak Elmas Lewis Hamilton Fernando Alonso Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Nihal Yalçın
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Ataşehir'de metro istasyonu ve park olarak görülen taşınmazın satışa çıkarılması teklifi reddedildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.10.2021 22:01:03. #1.13#