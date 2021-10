At arabası ile hırsızlığa suç üstü

DENİZLİ (İHA) - Denizli'nin Çivril İlçesi, Kızılcasöğüt Mahallesinde meydana gelen hırsızlık olayında üç kişi suçüstü yakalandı.

Denizli İl Jandarma Komutanlığına bağlı Çivril İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Ekipler, devriye esnasında Kızılcasöğüt Mahallesinde A.S. isimli şahsa ait biber ekili tarla da At Arabasıyla biri kadın, biri çocuk, üç kişinin olduğunu fark etti. Üç şahıstan şüphelenen Jandarma Ekipleri takibe geçti ve şüphelerinin boş olmadığını kısa süre sonra anladı. Tarlaya at arabası ile gelen 48 yaşındaki S.A. isimli kadın, 21 yaşındaki Ü.A. isimli erkek şahsın ve 16 yaşındaki Ş.A. isimli çocuğun biber ekili tarlada bulunan 9.000 metre su damlama hortumunu söküp çalarken suçüstü yakaladı. Karşısında Jandarmayı gören at arabalı hırsızlık şüphelisi üç kişi kaçamadan gözaltına alındı. İfadesi alınan üç şahıs işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 48 yaşındaki S.A. isimli kadın, 21 yaşındaki Ü.A. isimli erkek şahsın ve 16 yaşındaki Ş.A. isimli çocuk adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Sökülen ve çalınmaya çalışan sulama hortumu ise tarla sahibi A.S.'ye teslim edildi. - DENİZLİ