Asya Parlamenter Asamblesi İkinci Başkanlık Divanı Toplantısı Nevşehir'de sürüyor

NEVŞEHİR (AA) - Asya Parlementer Asamblesi (APA) İkinci Başkanlık Divanı Toplantısı ve Temel Dokümanlar Çalışma Grubu Toplantısı Nevşehir'de devam ediyor.

Ürgüp ilçesindeki bir otelin konferans salonunda bugün yapılan toplantı, APA Türk Grubu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Asuman Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleşti.

9 üye ülkeden 51 parlamenter ile kendilerine eşlik eden uzmanların katılımıyla yapılan basına kapalı toplantıda, APA'nın gelecekteki faaliyetleri, temel dokumanlar ve değişikliklerin değerlendirmesi konuları görüşüldü.

APA Genel Sekreteri Mohammad Reza Majidi'nin konuşma yaptığı toplantıda, katılımcı ülke temsilcileri söz alarak görüş ve önerilerini bildirdi.

Toplantıya Türkiye'nin yanı sıra Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Endonezya, İran, Filistin, Kuveyt, Pakistan ve Ürdün heyetleri katıldı.