Asya Parlamenter Asamblesi İkinci Başkanlık Divanı Toplantısı Nevşehir'de başladı

NEVŞEHİR (AA) - Asya Parlamenter Asamblesi (APA) Türk Grubu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Asuman Erdoğan, "Günümüzün sürekli değişen uluslararası ilişkiler ekosisteminde, parlamenter diplomasi, bölgesel sorunları ele almanın yanı sıra potansiyel iş birliği alanlarını keşfetmek için önem kazanmaktadır." dedi.

Asya Parlementer Asamblesi İkinci Başkanlık Divanı Toplantısı ve Temel Dokümanlar Çalışma Grubu Toplantısı, Nevşehir'in Ürgüp ilçesindeki bir otelde başladı.

Asuman Erdoğan, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, APA'nın parlamenter diplomasi için önemli bir platform olduğunu belirtti.

Dünyanın son 2 yıl boyunca yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele ettiğini ve bu sürecin ağır etkilerinin sürdüğünü kaydeden Erdoğan, salgın döneminde Türkiye'nin uluslararası iş birliği ve dayanışmaya sadık kaldığını dile getirdi.

Türkiye'nin mümkün olan her alanda parlamentolar arası iş birliğini geliştirmeye özel önem atfettiğini ifade eden Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"APA, yumuşak gücün en umut verici araçlarından biridir. Milletimizin temsilcileri olarak parlamenter diplomasiyi etkin şekilde kullanma sorumluluğumuz mevcuttur. Günümüzün sürekli değişen uluslararası ilişkiler ekosisteminde, parlamenter diplomasi, bölgesel sorunları ele almanın yanı sıra potansiyel iş birliği alanlarını keşfetmek için önem kazanmaktadır. Son 2 yılda karşılaştığımız en önemli zorluk Kovid-19 pandemisidir. Yeni varyant virüslerle birlikte pandemi hala dünyayı ağır şekilde etkilemeye devam etmektedir. İnsan hayatı üzerindeki zararlı etkilerinin yanı sıra ciddi siyasi, sosyal ve ekonomik etkileri de vardır. Etkili, anlamlı uluslararası iş birliği ve dayanışma virüse karşı çabalarımızın en ön safında yer almaktadır. Salgının ortaya çıktığı andan itibaren Türkiye, Kovid-19 ile mücadelede uluslararası iş birliği ve dayanışmaya hep sadık kalmıştır. Pandemi sürecinde Türkiye, tüm ülkelerin ilaçlara, aşılara ve tıbbi ekipmanlara ekonomik şekilde, engelsiz ve adil erişimi ile Kovid-19'a karşı koordineli ve etkili bir küresel müdahalenin ayrılmaz parçası olduğunun her zaman altını çizmiştir. Bu anlayışla 159 ülke ve 12 uluslararası kuruluşa tıbbi ekipman ve diğer kritik malzeme gönderdik, göndermeye de devam edeceğiz."

APA Genel Sekreteri Mohammad Reza Majidi ise APA'nın 15 yıl önce kurucularının büyük çabalarıyla bir araya geldiğini ve amacının diplomasiyi beslemek üzere çalışmalar üretmek olduğunu söyledi.

En yoğun ve çeşitli nüfusa sahip kıtanın bir araya geldiğini anlatan Majidi, bu perspektifiyle APA'nın çok önemli alanlarda büyük potansiyeli olan bir kuruluş olduğunu bildirdi.

"TBMM'nin bize sağladığı 4 yıllık katkı göz ardı edilemez"

Majidi, bu yıl kasım ayında 15 yıllık çalışmalarını tamamlayacak olan APA'nın, gerek dini gerekse kültürel yaklaşımlarıyla yeni dönemde ortaya çıkan sıkıntıları gidermek için parlamenter demokraside çalışmalarına devam edeceğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Eşsiz potansiyeli itibarıyla APA, hem bölgesel hem de ulusal düzeyde çok büyük katkı sağlamıştır. Gerçekten de başarısının çoğunluğunu, son 15 yılda, başkanlığı ile sekreteryasının ve kollektif olarak üyelerinin çalışmasına borçludur. TBMM'nin bize sağladığı 4 yıllık katkı göz ardı edilemez. Mustafa Şentop'un ve diğer meclis başkanlarının katkılarıyla, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) rağmen çalışmalarını devam ettirebilmiştir. APA'nın çabaları bütün üye parlamentolar içerisinde, Asya bölgesinde hem bu sıkıntılarla baş edebilmek, hem de mevcut sorunları çözmek olmuştur. Uluslararasılaşma yolundaki ilişkilerde APA, gerçekten de en iyi parlamento uygulamalarını ortaya koymuştur. Parlamenter demokrasiyi de iyi bir araç olarak kullanmıştır. Burada Asya ülkeleri, APA olarak daha yüksek ve meşru bir şekilde bir araya gelerek seslerini duyurabilmiştir. Bunlar barış, istikrar, sosyal uyum, ekonomik kalkınma, çevrenin korunması, yoksulluğun giderilmesi ve dünya genelinde terörle mücadelede için olmuştur."

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel de peribacaları, vadileri, han ve kültürel yapılarıyla binlerce yıllık medeniyetin izlerini taşıyan Nevşehir'in marka kent olduğunu söyledi.

Yaklaşık 4 milyon kişi tarafından ziyaret edilen kentin, önemli bir konumda olduğuna değinen Becel, "Asya Parlamenter Asamblesi ülkeleri ile geçmiş tarihimize dayanan kültürel yakınlığımızın gerçekliğiyle dostane ilişkilerimizin geliştirilmesi ve iktisadi iş birliğimizin devamlılığı sayesinde Asya devletleri, güçlenerek özgürleşecek ve dünyamızın geleceğine yön verebilme potansiyelini artıracaktır." ifadesini kullandı.

AK Parti Nevşehir Milletvekili ve TBMM Katip Üyesi Mustafa Açıkgöz ise Nevşehir'in doğal güzelliklerinin yanı sıra Hacı Bektaş Veli'yi içinde barındıran maneviyat dolu bir şehir olduğunu dile getirdi.

Açıkgöz, "Hacı Bektaş Veli'nin Horasan'dan başlayan maneviyat, kültür, tasavvuf yolculuğu bugün yaşadığımız ilimizde, Hacıbektaş ilçemizde 'savaş yerine barış, düşmanlık yerine dostluk, kin yerine sevgi ve hoşgörü anlayışı' olarak gönüllerimizde devam ediyor. Bizler, Türk-İslam geleneğimizde hakim olan 'yaratılanı severiz, yaratandan ötürü' felsefemize göre hareket ediyoruz." diye konuştu.

Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk de Kapadokya'nın beşeri yapısı ile masalsı bir konumda olduğunu ve her yıl dünyanın 150 ülkesinden gelen milyonlarca misafiri bölgede ağırladıklarını belirterek, APA heyetini ağırlamaktan da mutlu olduklarını vurguladı.

Toplantıya ikili ve heyetler arası görüşmelerde bulunmak için ara verildi.

Yarın sona erecek toplantıya, Türkiye'nin yanı sıra aralarında Kuveyt, Bahreyn, Endonezya, İran, Filistin, Pakistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Ürdün'ün de bulunduğu çeşitli ülkelerden milletvekilleri ve onlara eşlik eden parlamento uzmanları katılıyor.