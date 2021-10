Assassin's Creed Valhalla'nın Sıradaki Genişleme Paketi "Dawn of Ragnarök" Olabilir

Sızıntılara göre, Assassin's Creed Valhalla'nın sıradaki genişleme paketi "Dawn of Ragnarök" adını taşıyabilir.

Ubisoft, Assassin's Creed Valhalla için daha fazla içeriğin geliştirme aşamasında olduğunu açıklamış ancak herhangi bir detay vermemişti. Eurogamer'ın haberine göre, Assassin's Creed serisinin içerikleri ile ilgili veri madenciliği yapan j0nathan isimli YouTube kanalı, Assassin's Creed Valhalla'nın sıradaki genişleme paketinin adı ve başarım listesi gibi bazı detaylarına erişmiş olabilir.

Buna göre, Assassin's Creed Valhalla'nın sıradaki genişleme paketi "Dawn of Ragnarök" isminde olacak ve cüce krallığı olan Svartalfheim'da geçecek. Bu içerik paketi beraberinde Eivor için yeni yetenekler ve çeşitli silahlar getirecek. Bunlar arasında kısa süreliğine görünmezlik sağlayan bir yetenek, ışınlanabilen ok atışları, buzul yetenekler ve düşmanları canlandırma gibi yetenekler yer alacak.

Assassin's Creed Valhalla'nın ilk genişleme paketi olan Wrath of the Druids, 2021'in Mayıs ayında yayınlanmıştı. İkinci içerik paketi The Siege of Paris ise ağustosta erişilebilir olmuştu. Ubisoft, AC Valhalla'yı çıkışının ikinci yılında da yeni içeriklerle desteklemeye devam edeceğini söylemişti.

Bunun dışında Assassin's Creed Valhalla için bu hafta yeni bir mod yayınlandı. Viking Age Discovery Tour adlı genişleme paketi oyunun dünyasını bir müze gibi dolaşmayı, Viking tarihine ve kültürüne daha yakından bakmayı sağlıyor. Bu içerik paketi oyundan bağımsız olarak da satın alınabiliyor.

Assassin's Creed Valhalla, 2020'nin Kasım ayında PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, PC ve Google Stadia için çıkmıştı.

