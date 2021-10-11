Aslıhan Dağıstanlı Aysev kimdir? Aslıhan Dağıstanlı Aysev kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Aslıhan Dağıstanlı Aysev hayatı ve biyografisi! - Haberler
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Aslıhan Dağıstanlı Aysev kimdir? Aslıhan Dağıstanlı Aysev kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Aslıhan Dağıstanlı Aysev hayatı ve biyografisi!

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Aslıhan Dağıstanlı Aysev kimdir? Aslıhan Dağıstanlı Aysev kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Aslıhan Dağıstanlı Aysev hayatı ve biyografisi!

Gazeteci Yazar Aslıhan Dağıstanlı Aysev katıldığı programlardaki görüşleriyle Aslıhan Dağıstanlı Aysev kimdir? Aslıhan Dağıstanlı Aysev kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Aslıhan Dağıstanlı Aysev hayatı ve biyografisi! soruları ile araştırılmaktadır. Peki, Aslıhan Dağıstanlı Aysev kimdir? Aslıhan Dağıstanlı Aysev kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Aslıhan Dağıstanlı Aysev hayatı ve biyografisi! İşte detaylar...

Aslıhan Dağıstanlı Aysev kimdir? Aslıhan Dağıstanlı Aysev kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Aslıhan Dağıstanlı Aysev hayatı ve biyografisi! soruları vatandaşlar tarafından ile araştırılmaktadır. Peki, Aslıhan Dağıstanlı Aysev kimdir? Aslıhan Dağıstanlı Aysev kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Aslıhan Dağıstanlı Aysev hayatı ve biyografisi! İşte detaylar...

ASLIHAN DAĞISTANLI AYSEV KİMDİR?

1971 Ankara'da doğdu. Dereceyle girdiği ODTÜ İşletme bölümünü şeref listesinde bitirdi. Burs kazanarak gittiği University of Manchester'da Pazarlama Mastırı yaptı.

20 seneyi aşkın bir süre önde gelen uluslararası firmalarda üst düzey yöneticilik görevlerinde bulundu. 2001 yılında, çalıştığı şirketin İsviçre'deki ana merkezinde uluslararası marka yönetimi bölümüne getirilen ilk kadın oldu. Dünyaca ünlü pek çok markanın Avrupa'dan Asya'ya, Afrika'dan Amerika'ya uzanan bir coğrafyada Global Marka Direktörlüğü yaptı. 2009'da Turkishtime'ın "500 Global Türk" listesinde yer aldı. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

1999 depreminde, gönüllü yardım çalışmalarıyla İstanbul Valiliği tarafından taktir belgesiyle onurlandırıldı. Alman Kızıl Haçı "Miss Magic" (Sihirli Kız) lakabıyla hikayesini yayınlandı.

Evli ve iki harika kız annesi olan Aslıhan, halen İsviçre'de yaşamaktadır. Bir Türk ve bir kadın olarak yabancı topraklarda edindiği profesyonel tecrübeler doğrultusunda ve kız çocuğu yetiştirmenin sorumluluğuyla, kadın hareketine destek veren çalışmalarda rol almaktadır. Cenevre'de 2010 – 2018 yılları arasında katıldığı karma resim sergilerinde, "kadının nesnelleştirilmesine karşı temalı" tabloları sergilenmiştir.

Halen Cumhuriyet gazetesi ve farklı yayın organlarına makaleler yazmaktadır.

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

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Haber: Aslıhan Dağıstanlı Aysev kimdir? Aslıhan Dağıstanlı Aysev kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Aslıhan Dağıstanlı Aysev hayatı ve biyografisi! - Haberler
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