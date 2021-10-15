Aşk Mantık İntikam canlı izle! Fox TV Aşk Mantık İntikam 17. bölüm canlı izle! Aşk Mantık İntikam canlı izleme linki! Yeni bölümde neler olacak?

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AŞK MANTIK İNTİKAM CANLI İZLE!

AŞK MANTIK İNTİKAM NE ZAMAN?

Aşk Mantık İntikam hafta içi her Cuma günü Fox TV'de saat 20:00 'da başlıyor.

AŞK MANTIK İNTİKAM 18. BÖLÜM FRAGMANI ÇIKTI MI?

Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Bugün yeni bölümün ardından Youtube resmi kanalında yayınlanacak.

AŞK MANTIK İNTİKAM SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Tüm yakınları Esra için telaşlanmaya başlamışken Esra, Ozan'ın evinde baygın yatmaktadır. Ozan, bulabileceği her yere bakar, en sonunda kendi evine gitmeye karar verir. Esra'yı orada baygın halde bulur ve hastaneye götürür. Esra kendine geldiğinde, kendisini itenin Çağla olduğunu söylemeye hazırlanırken yeni bir tehditle karşı karşıya kalır.

AŞK MANTIK İNTİKAM SON BÖLÜM İZLE!

AŞK MANTIK İNTİKAM OYUNCULARI KİMLER?

Ana karakterler şöyle:

Burcu Özberk : Esra Erten

İlhan Şen : Ozan Korfalı

Burak Yörük : Çınar Yılmaz

Melisa Döngel : Çağla Yılmaz

AŞK MANTIK İNTİKAM FOX TV CANLI YAYIN İZLE!

AŞK MANTIK İNTİKAM 17.BÖLÜM 2. FRAGMAN İZLE!

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