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ASIRLIK GELENEK 'ZİLE PANAYIRI' YENİDEN AÇILDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

TOKAT'ta, Anadolu'nun en eski organizasyonlarından sayılan Zile Panayırı, geçen yıl pandemi nedeni ile iptal edilmesinin ardından bu yıl yeniden açıldı.

TOKAT'ta, Anadolu'nun en eski organizasyonlarından sayılan Zile Panayırı, geçen yıl pandemi nedeni ile iptal edilmesinin ardından bu yıl yeniden açıldı. Kuruluşu çok eski tarihlere uzanan ve Osmanlı döneminin 6 önemli panayırından biri olan Zile Panayırı geleneği ilçede yüz yıllardır sürdürülüyor.

Osmanlı fermanıyla kurulan ve ülke genelinde altı büyük panayırdan biri olan Zile panayırı, pandemi sebebi ile 1 yıl aranın ardından tekrar açıldı. 5-20 Ekim tarihleri arasında açık olan panayır içerisinde tekstil, halı, hediyelik eşya, ayakkabı, gıda satış reyonlarının yanı sıra lunapark ve otağ çadırları bulunuyor.

Zile Belediye Başkanı Şükrü Sargın, İlçemizde Anadolu'nun en eski organizasyonlarından olan ve Osmanlı döneminde 6 büyük panayırdan biri olan Zile Panayırımızı açmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Pandemi sürecinde ara verdiğimiz panayırımızı tekrar açtık. Zile çok eski tarihlerden günümüze panayır kültürünü yaşayan ve yaşatan bir şehrimiz olmuştur. Eskiden Türkiye ekonomisine yön veren önemli bir konumu vardı. Biz geçmişimizi bilerek, geleceğe bu kültürümüzü aktarmanın cabası içerindeyiz. Herkesi panayırımızı gezmeye davet ediyorum dedi

Panayırının organizatörü Hanefi Bekçan ise, Pandemi sonrası panayırımız açıldı. Burası yüz yıllardır kurulan tarihi bir panayır. Dünyanın takip ettiği bir panayır olma özelliği var. Türkiye'nin 3'üncü büyük panayırı. İnsanların gelip, görmesini tavsiye ederim. Herkesi panayırımıza bekliyoruz diye konuştu.

ASIRLIK GELENEK 'ZİLE PANAYIRI' YENİDEN AÇILDI

ASIRLIK GELENEK 'ZİLE PANAYIRI' YENİDEN AÇILDI

ASIRLIK GELENEK 'ZİLE PANAYIRI' YENİDEN AÇILDI

ASIRLIK GELENEK 'ZİLE PANAYIRI' YENİDEN AÇILDI
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Haber: ASIRLIK GELENEK 'ZİLE PANAYIRI' YENİDEN AÇILDI - Haberler
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