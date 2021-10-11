AŞILAMADA 'TURUNCU' LİSTEDEKİ AKSARAY'DA KOSTÜMLÜ ÇAĞRI

AKSARAY (DHA) - SAĞLIK Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre koronavirüs aşısı olma oranıyla ilgi haritada turuncu renkte olan Aksaray'da, vatandaşlara aşı kostümüyle çağrı yapıldı.

Aksaray Belediyesi, pandeminin başından itibaren koronavirüsle mücadelesini ve aşı çağrısını sürdürüyor. Farkındalık oluşturmak ve kentteki aşı oranın artırılması için de 'aşı' kostümüyle 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda vatandaşlar aşıya davet edildi.

Aşı çadırının bulunduğu alanda, kostümle herkesi aşı olmaya çağıran, belediyede görevli Muharrem Selçuk, "Belediye olarak pandemi süresince Aksaray'ımızı baştan sona dezenfekte ederek yıkadık. Şu anda da ülkemizin gündeminde aşı var. Aksaray, İç Anadolu Bölgesi'ndeki tek turuncu il. Şu anda yüzde 64,9 seviyelerindeyiz. Vatandaşlarımızın dikkati ve gayretiyle bu oranın daha da yükseklere çıkacağına inanıyoruz. Bizler de farkındalık olması açısından aşı kostümü giyerek vatandaşlarımıza aşılarını olmaları veya tamamlamaları adına çağırıda bulunuyoruz" dedi.

Aşı kampanyasını görerek ikinci doz aşısını yaptırdığını belirten Aksaray Üniversitesi öğrencisi Fatma Şener, "Aşı olmayan herkesi aşı olmaya davet ediyorum. Farkındalık için yapılan aşı kostümünü çok güzel buldum. Etkileyici olmuş. İnsanlar inşallah aşılarını yaptırır" dedi.

Eyüp Yücel de uygulamayı yerinde bulduğunu belirterek, "3'üncü doz aşımı yaptırdım. 4'üncü doz aşının çıkması halinde onu da yaptıracağım. Tüm ülkemizin aşı yaptırması gerekiyor. Bu mikroptan ancak öyle kurtulacağız" diye konuştu.