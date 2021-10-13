Asel isminin anlamı nedir? Asel nedir, ne demek, hangi dilde? Asel ismi Kur'an'da geçiyor mu? TDK'ya göre Asel anlamı ne? - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Asel isminin anlamı nedir? Asel nedir, ne demek, hangi dilde? Asel ismi Kur'an'da geçiyor mu? TDK'ya göre Asel anlamı ne?

Haberler.com - Haberler | Gündem
Asel isminin anlamı nedir? Asel nedir, ne demek, hangi dilde? Asel ismi Kur'an'da geçiyor mu? TDK'ya göre Asel anlamı ne?

Bazen kendi ismimiz ve başkasının ismini merak edebiliyoruz. İsmi Asel olanlar ise Asel isminin anlamı nedir? Asel ne demek? Asel ismi Kur'an-ı Kerim'de geçiyor mu? TDK'ya göre Asel anlamı ne? araştırması yapıyor. Peki, Asel ismi manası nedir? Asel ne anlama geliyor? Asel ne demektir? Asel ismi Kur'an-ı Kerim'de ve Hadislerde geçiyor mu? Çocuğumuza Asel ismi takabilir miyiz? Asel ismi anlamı olumlu mudur?

Asel ismi son senelerde popüler hale gelen isimlerden birisidir. Asel isminin anlamı nedir, ne manaya geliyor merak ediliyor. Asel ismi Anne-Baba tarafından çocuklarına verilmek istenen bir isimdir. Kız çocuklarına Asel ismini vermek isteyenler Asel'in anlamını merak ediyor. Asel ismi nedir? Asel ismi ne demektir? Asel ne anlama geliyor? Asel ismi Kur'an'da geçiyor mu? Kaçıncı surede geçiyor? Asel ismi ile ilgili tüm bilgiler yazımızda...

Asel ismi son dönemlerin en popüler isimleri arasında yer alıyor. Anlamı ise merak ediliyor. Asel ismi Arapça kökenlidir. Asel ismi Arapça'da 'bal' anlamına gelmektedir. Diğer anlamları ise "bal ırmağı" , "cennetteki 4 ırmaktan biri" demektir.

Asel isminin birden fazla anlamı bulunmaktadır. Arapça kökenli olan Asel isminin anlamları şu şekilde:

  • - Bal
  • - Cennetteki dört ırmaktan biri
  • - Bal ırmağı

Asel ismi kız çocuklarına verilen bir isimdir.

Asel ismi son zamanlarda popüler olduğu için henüz az sayıda bulunur. Son yapılan araştırmaya göre Asel ismi Türkiye'de yaklaşık 10-15 bin kişide bulunur. Yani ülkemizde yaklaşık 12 bin kişinin ismi Asel'dir. Ek olarak Asel ismi tek başına değil çift isimli olarak da kullanılabiliyor. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

Asel kız ismidir. Asel ismini yeni doğacak kız çocuklarınıza, bebeklerinize takabilirsiniz.

Asel ismi köken olarak Arapça kökenli bir isimdir.

Asel ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmektedir. Asel ismi Kur'an'da cennetteki bal ırmağından bahsedilirken kullanılmıştır. Bu isim Muhameed Suresi'nin 15. ayetinde geçiyor. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

Asel isminin birçok özelliği ve anlamı bulunmaktadır. Bazı özellikleri şu şekilde:

  • - Bolluk, bereket
  • - Merhametli olan kişi
  • - Adaletli kişi
  • - Etrafa pozitif enerji saçan kişi
  • - Neşeli bir kişi

Asel ismi Türk Dil Kurumu sözlük uygulamasında yer almamaktadır.

Haberler.com - Gündem
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Hulusi Akar Süleyman Soylu Binali Yıldırım Temel Karamollaoğlu
Magazin Tarkan Işıl Sergen Düm Tek Tek Burak Sergen
Spor Fernando Alonso Sergio Perez Aykut Kocaman Ferdi Kadıoğlu Hamit Altıntop
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Yemek Tarifleri Ziya Selçuk Meral Akşener
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Asel isminin anlamı nedir? Asel nedir, ne demek, hangi dilde? Asel ismi Kur'an'da geçiyor mu? TDK'ya göre Asel anlamı ne? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.10.2021 12:45:14. #1.17#