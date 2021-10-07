Asansör boşluğuna düşerek ölen kurye son yolculuğuna uğurlandı - Haberler
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Asansör boşluğuna düşerek ölen kurye son yolculuğuna uğurlandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Asansör boşluğuna düşerek ölen kurye son yolculuğuna uğurlandı

DÜZCE (İHA) – Düzce'de asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybeden kargo dağıtım görevlisi, son yolculuğuna uğurlandı.

DÜZCE (İHA) - DÜZCE (İHA) – Düzce'de asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybeden kargo dağıtım görevlisi, son yolculuğuna uğurlandı.

Düzce'de bir kargo firmasında dağıtım görevlisi olarak çalışan evli ve 2 çocuk babası Ümit Ceylan (36), kargo dağıtımı için gittiği sitenin asansör boşluğuna düşerek yaşamını yitirdi. Ümit Ceylan için Aynalı köyünde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine, Ceylan'ın Demokrat Parti Düzce İl Başkanı babası Mithat Ceylan, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ve Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt katıldı. Ümit Ceylan'ın cenazesi, kılınan namazın ardından gözyaşları içerisinde defnedildi. - DÜZCE

Asansör boşluğuna düşerek ölen kurye son yolculuğuna uğurlandı

Asansör boşluğuna düşerek ölen kurye son yolculuğuna uğurlandı

Asansör boşluğuna düşerek ölen kurye son yolculuğuna uğurlandı

Asansör boşluğuna düşerek ölen kurye son yolculuğuna uğurlandı

Asansör boşluğuna düşerek ölen kurye son yolculuğuna uğurlandı

Asansör boşluğuna düşerek ölen kurye son yolculuğuna uğurlandı

Asansör boşluğuna düşerek ölen kurye son yolculuğuna uğurlandı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Asansörün geldiğini düşünerek kabine giren kargo çalışanı boşluğa düşerek hayatını kaybetti

Asansörün geldiğini düşünerek kabine giren kargo çalışanı boşluğa düşerek hayatını kaybetti
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Haber: Asansör boşluğuna düşerek ölen kurye son yolculuğuna uğurlandı - Haberler
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