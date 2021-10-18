Arzu Yanardağ kimdir? Arzu Yanardağ hayatı ve biyografisi! Arzu Yanardağ kaç yaşında, nereli? - Haberler
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Arzu Yanardağ kimdir? Arzu Yanardağ hayatı ve biyografisi! Arzu Yanardağ kaç yaşında, nereli?

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Arzu Yanardağ kimdir? Arzu Yanardağ hayatı ve biyografisi! Arzu Yanardağ kaç yaşında, nereli?

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile magazin gündeminden düşmeyen Arzu Yanardağ, vatandaşların merak konusu oldu. İşte Arzu Yanardağ hakkında merak edilenler. Arzu Yanardağ hayatı ve biyografisi. Arzu Yanardağ kimdir?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Arzu Yanardağ merak konusu oldu. İşte Arzu Yanardağ hakkında merak edilen Arzu Yanardağ kimdir, Arzu Yanardağ hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

ARZU YANARDAĞ KİMDİR?

Doğum tarihi: 31 Ağustos 1977

Kaç yaşında: 44 yaşında

Nereli:İstanbul

31 Ağustos 1977 tarihinde tiyatrocu Ferruh Yanardağ ve hemşire Nejla Yanardağ çiftinin ikinci kızı olarak İstanbul'da doğdu. Ablasının adı Aslı'dır.

Lise eğitimini Bakırköy Kız Meslek Lisesinde tamamladı. 17 yaşlarındayken bir mankenlik ajansına katıldıktan sonra podyum mankeni oldu. MSM Actor Studio'da oyunculuk eğitimi aldı. 1996'da yönetmenliğini Kaya Ererez'in yaptığı Unutabilsem adlı dizinin başrolünü Emrah ile paylaşarak oyunculuğa başladı. Tatil Aşkları, Hayat Bağları, Eylül, Rüzgâr, Umut Adası ve Gurbet Yolcuları gibi birçok dizide; ayrıca film ve müzik kliplerinde yer aldı. 2014 yılında Umutsuz Ev Kadınları dizisinde Cansu karakterini canlandırdı. En son 2019 yılında Kanal D'de yayımlanan günlük dizi Yaralı Kuşlar'da ve 2020 yılında yayımına başlanan Türkan Hanım'ın Konağı adlı dizide yer aldı.

2006 yılında Ali Serter ile evlendi, 28 Mayıs 2006 tarihinde Alara Serter adında bir kız çocuğu oldu. Çift 2008 yılında boşandı.

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Haber: Arzu Yanardağ kimdir? Arzu Yanardağ hayatı ve biyografisi! Arzu Yanardağ kaç yaşında, nereli? - Haberler
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