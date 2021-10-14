Artvin'de tır kazası: 1 yaralı - Haberler
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Artvin'de tır kazası: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Artvin'de tır kazası: 1 yaralı

Artvin'in Hopa ilçesinde Azerbaycan plakalı tır sürücüsü park halindeki tıra arkadan çarptı.

ARTVİN (İHA) - Artvin'in Hopa ilçesinde Azerbaycan plakalı tır sürücüsü park halindeki tıra arkadan çarptı. Kazada bir kişi yaralandı.

Olay sabah saatlerinde meydana geldi. Hopa istikametinden Sarp Sınır Kapısında gitmekte olan Azerbaycan plakalı tır sürücüsü, park halinde duran başka bir tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaralanan sır sürücüsü Hopa İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı tır sürücüsünün durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza sonrası tır içinde bulunan yük malzemeleri etrafa yayıldı. - ARTVİN

Artvin'de tır kazası: 1 yaralı

Artvin'de tır kazası: 1 yaralı

Artvin'de tır kazası: 1 yaralı

Artvin'de tır kazası: 1 yaralı

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Haber: Artvin'de tır kazası: 1 yaralı - Haberler
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