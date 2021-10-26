ARTVİN BELEDİYESİ EKİM AYINDA OLAĞANÜSTÜ MECLİS TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRDİ

ARTVİN (Habermetre) - Artvin Merkez 1/5000 ölçekli nazım İmar planı ve 1/1000 ölçekli uygulamalı imar planlarının askı süresi 21 Ekim 2021 tarihinde sona erdi. Planın askıda bulunduğu 1 aylık süreç içerisinde imar planına gelen itirazlar, Belediye Meclisinden görüşülmeden önce Belediye Meclisinin; imar planına yapılan itirazları imar komisyonuna sevk etmesi gerekmekte. Bu yüzden zamanı kaybı yaşanmaması adına Artvin Belediyesi Meclisi Ekim ayında olağanüstü Belediye Meclis Toplantısı düzenleyerek itirazları değerlendirme üzerine imar komisyonuna sevk etti.

Artvin Belediyesi Ekim Ayı Olağanüstü Meclis Toplantısı, Artvin Belediye Başkanı Demirhan Elçin Başkanlığında, sosyal mesafe kurallarına uyularak, Belediye Başkanlık Makamında gerçekleştirildi.

2021 yılı 2. Olağanüstü Meclis Toplantısı; Başkan Elçin'in, alınan kararların Artvin'e hayırlı uğurlu olması dileğinde bulunmasından sonra, saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasıyla başladı.

21. 09. 2021 tarihinde yapılan olağanüstü meclis toplantısında onaylanan Artvin Merkez 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulamalı imar planları 22. 09. 2021-21. 10. 2021 askıya çıkarılmış olup askı sürecinde planlara itirazda bulunanların itirazlarının değerlendirilmesi için imar komisyonuna sevk edilmesi oybirliği ile kabul edilmesi oldu.

Olağanüstü Meclis toplantısı 1 gündem maddesinin görüşülmesinin ardından sona erdi.

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet