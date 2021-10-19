Arnavutköy'de hafriyat kamyonu bariyerlere çarpıp ters döndü, sürücü ağır yaralandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Arnavutköy'de hafriyat kamyonu bariyerlere çarpıp ters döndü, sürücü ağır yaralandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Arnavutköy'de hafriyat kamyonu bariyerlere çarpıp ters döndü, sürücü ağır yaralandı

Arnavutköy-Hadımköy yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafriyat kamyonu bariyerlere çarparak ters döndü.

Arnavutköy- Hadımköy yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafriyat kamyonu bariyerlere çarparak ters döndü. Kamyon sürücüsü ise ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Arnavutköy - Hadımköy yolu Sazlıbosna mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, yokuş aşağı inen hafriyat kamyonu sürücüsü Enes Salih T. direksiyon hakimiyetini kaybederek önce bariyerlere çarptı daha sonra ilerlediği şeritte ters döndü. Kamyonun ters dönmesi ile birlikte çekici ile dorse kısmına sıkışan şoför vatandaşların yardımı ile araçtan çıkartıldı. Olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi yönlendirildi. Vatandaşların olay yerinde şoföre müdahale etmeye çalıştığı anlar cep telefonu kameraları tarafından kaydedildi. Yaralı hafriyat kamyonu şoförü Enes Salih T. ise ambulans ile Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesine kaldırıldı. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Cipiyle yeğeninin ölümüne neden olan hala, psikiyatri servisinde tedavi görüyor

Cipiyle yeğeninin ölümüne neden olan hala, psikiyatri servisinde tedavi görüyor

 Son dakika haberi | Otomobilin yayaya çarpıp havaya savurduğu anlar kamerada: 1 ölü

Son dakika haberi | Otomobilin yayaya çarpıp havaya savurduğu anlar kamerada: 1 ölü

 Takla atarak hurdaya dönen araçtan, burnu bile kanamadan çıktı

Takla atarak hurdaya dönen araçtan, burnu bile kanamadan çıktı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title