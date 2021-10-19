Arnavutköy'de hafriyat kamyonu bariyerlere çarpıp ters döndü, sürücü ağır yaralandı

Arnavutköy- Hadımköy yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafriyat kamyonu bariyerlere çarparak ters döndü. Kamyon sürücüsü ise ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Arnavutköy - Hadımköy yolu Sazlıbosna mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, yokuş aşağı inen hafriyat kamyonu sürücüsü Enes Salih T. direksiyon hakimiyetini kaybederek önce bariyerlere çarptı daha sonra ilerlediği şeritte ters döndü. Kamyonun ters dönmesi ile birlikte çekici ile dorse kısmına sıkışan şoför vatandaşların yardımı ile araçtan çıkartıldı. Olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi yönlendirildi. Vatandaşların olay yerinde şoföre müdahale etmeye çalıştığı anlar cep telefonu kameraları tarafından kaydedildi. Yaralı hafriyat kamyonu şoförü Enes Salih T. ise ambulans ile Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesine kaldırıldı. - İSTANBUL

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