ARNAVUTKÖY'DE HAFİF TİCARİ ARAÇ YAN YATTI, SÜRÜCÜSÜ YARALANDI - Haberler
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ARNAVUTKÖY'DE HAFİF TİCARİ ARAÇ YAN YATTI, SÜRÜCÜSÜ YARALANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
ARNAVUTKÖY'DE HAFİF TİCARİ ARAÇ YAN YATTI, SÜRÜCÜSÜ YARALANDI

ARNAVUTKÖY'de iki hafif ticari araç kavşakta çarpıştı.

EDİRNE (DHA) - ARNAVUTKÖY'de iki hafif ticari araç kavşakta çarpıştı. Kaza sonrası yan yatan araç içerisindeki yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 11.30 sıralarında Arnavutköy Eski Edirne Caddesi Haraççı mevkiinde bulunan kavşakta meydana geldi. İddiaya göre 34 DP 8505 plakalı ticari araç sürücüsü Hakan Arslan kavşaktan dönüş yaptığı sırada yanından geçen başka bir ticari araç ile çarpıştı. Kaza sonrasında Hakan Arslan'ın kullandığı araç yan yattı. Araç içerisinde sıkışan sürücü çevredekilerin yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Yaralanan sürücü ambulansla Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis kaza ile ilgili inceleme yaparken kavşakta kaza nedeniyle bir süre trafik yoğunluğu yaşandı. Olay yerine gelen çekici ile yan yatan hafif ticari araç bulunduğu yerden kaldırıldı.

ARNAVUTKÖY'DE HAFİF TİCARİ ARAÇ YAN YATTI, SÜRÜCÜSÜ YARALANDI

ARNAVUTKÖY'DE HAFİF TİCARİ ARAÇ YAN YATTI, SÜRÜCÜSÜ YARALANDI

ARNAVUTKÖY'DE HAFİF TİCARİ ARAÇ YAN YATTI, SÜRÜCÜSÜ YARALANDI

ARNAVUTKÖY'DE HAFİF TİCARİ ARAÇ YAN YATTI, SÜRÜCÜSÜ YARALANDI

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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