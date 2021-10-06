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Arkadaşının kafasına sıktı, karşısına oturup bekledi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adana'da bir kişinin alkol aldığı arkadaşı kendisine hakaret ve küfür edince tabancayla onu kafasından vurduktan sonra karşısına oturup beklemesi anbean görüntülendi.

ADANA (İHA) - Adana'da bir kişinin alkol aldığı arkadaşı kendisine hakaret ve küfür edince tabancayla onu kafasından vurduktan sonra karşısına oturup beklemesi anbean görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre olay, 22 Eylül günü saat 21.00 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Seyhan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, gece bekçiliği yaptığı iş yerinin önünde oturan Selim T., yanına gelen taksi şoförü arkadaşı Murat K. (51) ile alkol almaya başladı. Daha sonra iş yerine gelen Selim T.'nin başka bir arkadaşı Kenan A. da ikiliye katıldı. Birlikte içki içen gruptan Murat K., Kenan A.'ya "Bu nasıl tip şunun tipine bak" diyerek küfür etti. Kenan A. ile Murat K. bunun üzerine tartıştı. Kenan A., Murat K.'yi darp edince Murat K. "Öldür beni. Öldürmezsen adam değilsin" demesi üzerine Kenan A., tabancayla ateş açtı. Silahtan çıkan kurşunlar Murat K.'nin burnuna, boynuna ve kafasına isabet etti. Vurulan Murat K. bir süre hiçbir şey olmamış gibi oturmaya devam ederken, vuran Kenan A. da karşısına geçip oturdu. Bu anlar saniye saniye görüntülendi. Bir süre sonra Murat K.'nin kanlar içerisinde yere yığıldığını görünce zanlı olay yerinden kaçtı.

Selim T.'nin durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesi yaptığı Murat K., ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli Kenan A.'nın yakalanması için çalışma başlattı. Güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alan polis, Ova Mahallesi'nde bisikletle yolda seyir halinde olan Kenan A.'yı kovalama sonucu yakaladı. Emniyete götürülen Kenan A.'nın, cinsel saldırı, mala zarar verme ve tehdit suçlarından 7 kaydının olduğu öğrenildi.

Kenan A.'nın ifadesinde, "Durup dururken bana 'tipe bak sen adam mısın bu nasıl tip'" diyerek küfrettiğini bunun üzerine sinirlenip, tabancayla vurduğunu söyledi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kenan A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Hastanede tedavisi süren Murat K.'nin ise hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. - ADANA

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