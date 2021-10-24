Arıza yapan balıkçı teknesi meslektaşları tarafından kurtarıldı

Arıza yaparak kıyıya sürüklenen tekne balıkçılar tarafından kurtarıldı

İSTANBUL - Karaburun limanından açılarak Kilyos açıklarında avcılık yapmak isteyen bir balıkçılık teknesi motor arızası verdi. Arıza veren tekne kıyıya doğru sürüklenmeye başladığı esnada meslektaşlarının yardımı ile kurtarılarak kıyıya çekildi. O anlar balıkçıların cep telefonu kameraları ile kaydedildi.

Olay, dün gece saatlerinde Karadeniz açıklarında meydana geldi. iddiaya göre Karaburun limanından açılan ve Kilyos açıklarında avcılık yapmak isteyen bir balıkçı teknesi motor arızası verdi arıza nedeniyle ilerleyemeyen tekne kıyıya doğru sürüklenmeye başladı. Sürüklenen tekne ve balıkçıların yardımına meslektaşları yetişti. Meslektaşlarının kurtardığı tekne tekrar Karaburun limanına çekildi.