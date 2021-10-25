ARGEM Öğrencileri Boğaz Turunda

Arnavutköy Belediyesi Gençlik ve Eğitim Merkezi öğrencileri, boğaz turu yaptı. 300 öğrencinin katıldığı gezide, öğrenciler stres attı.

Arnavutköy Belediyesi tarafından ilçe gençliğine hizmet için faaliyete geçirilen Arnavutköy Gençlik ve Eğitim Merkezi bünyesinde hizmet veren Üniversite Hazırlık Merkezi, faaliyete geçtiği günden bu yana başarının adresi oldu.

Hedef odaklı eğitim anlayışı ve rehberlik hizmetleriyle öğrencilerin ilk tercihi olan Bolluca Üniversite Hazırlık Merkezi, verdiği eğitimler ile öğrencileri başarıya ulaştırıyor. Yoğun geçecek eğitim sezonunda çeşitli aktiviteler ile öğrencileri sınav stresinden de uzak tutmak isteyen üniversite hazırlık merkezi, çeşitli gezilerle öğrencileri sınav kaygısından uzaklaştırıyor.

Öğrenciler Stres Attı

Eğitim öğretim faaliyetlerinin yanı sıra öğrencilere yönelik geziler düzenleyen ARGEM, son olarak üniversite hazırlık öğrencilerini boğaz turuna götürdü.

Üniversiteye hazırlanan öğrencelere yönelik düzenlenen gezide, öğrenciler hem stres attı hem de rehber eşliğinde boğazda yer alan tarihi eserleri yakından tanıma fırsatı buldu.

Öğrencilerin edindikleri bilgileri yerinde görmelerini amaçladıklarını ifade eden Arnavutköy Belediyesi ARGEM Koordinatörü İbrahim Erdoğan: "Temel gayemiz öğrencilerimizin sınav stresini atabilmelerini sağlamak. Birlik beraberlik ve kaynaşma ruhunu öğrencilerimize aşılayabilmek. Etkinliğimize üniversite hazırlığımıza kayıtlı 300 öğrencimiz katıldı. İstanbul'un bilinmeyen yönlerini yakından öğrenmelerini arzu ettik. Ayrıca öğrencilerimizin güzel, eğlenceli vakit geçirmelerini sağladık" dedi.

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