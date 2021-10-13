Ardeşen Kaymakamı ve Belediye Başkanı Rektörümüzü Ziyaret Etti

ARDEŞEN, RİZE (Habermetre) - Ardeşen Kaymakamı Ekrem Çeçen ve Ardeşen Belediye Başkanı Avni Kahya Rektörümüz Prof. Dr. Hüseyin Karaman'ı ziyaret etti.

Rektörümüz, nazik ziyaretleri dolayısıyla konuklarına teşekkür ederek, Rize'nin eşsiz doğal zenginlikleriyle, sunduğu turizm olanakları açısından ilimiz ve ülke turizmine canlılık getirdiğini, Üniversitemiz Ardeşen Turizm Fakültesi ile Ardeşen Meslek Yüksekokulunun da kültürel yönden donanımlı, ülkemizin ihtiyaçlarını karşılayabilen turizmciler yetiştirdiğini ve akademik olarak sektöre yön veren projeler üreterek bölgeye bu anlamda katkı sağladığını ifade etti.

Kendilerini makamında ağırlayan Rektörümüze misafirperverliğinden ötürü teşekkür eden konukları ise, Üniversitemizin fakülte ve yüksekokulları ile gerek Ardeşen ilçesine gerek Rize'ye ciddi anlamda katkı sağladığını ve bölgede önemli bir yere sahip olduğunu belirtti.

Ziyarette, Ardeşen ilçesinde yer alan fakülte ve meslek yüksekokulumuz ile ilgili istişarelerde bulunuldu.

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