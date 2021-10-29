Ardahan'da kartpostallık kar manzaraları - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ardahan'da kartpostallık kar manzaraları

İhlas Haber Ajansı / Olgun Yıldız - Haberler | Güncel

Ardahan'da kartpostallık kar manzaraları 29 Ekim'de Ardahan'da kar sürprizi Ardahanlılar Cumhuriyet Bayramında kar sürpriziyle karşılaştı.

ARDAHAN (İHA) - Ardahan'da kartpostallık kar manzaraları

29 Ekim'de Ardahan'da kar sürprizi

ARDAHAN - Ardahanlılar Cumhuriyet Bayramında kar sürpriziyle karşılaştı.

Kent genelinde etkisini gösteren kar yağışı ilerleyen saatlerde yoğunluğunu artırdı. Öğleden sonra başlayan kar yağışı, şehrin birçok noktasında etkili oldu. Şehir merkezinde aralıksız devam eden kar yağışı kenti beyaza bürüdü. Ardahan, karla kaplanırken, kartpostallık görüntüler de oluştu. Çocuklar ise tarihi Halilefendi köprüsünde kar üzerinde bisiklet keyfi yaptı.

29 Ekim Cumhuriyet bayramında kar sürprizi ile karşılaştıklarını söyleyen Burak Taştan, "Bugün 29 Ekim Cumhuriyetimizin kuruluşunun 98'inci yıl dönümü ve bu günü büyük bir heyecanla kutluyoruz. Kentte her yıl 29 Ekim'de kar yağışı beklenen bir durum. Bugünde aynı durum devam etti. Serhat şehri Ardahan'a ilk kar 29 Ekim'de yağdı. Yoğun bir kar yağışı sonrası kent beyaza büründü. Kar yağışı sonrası kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Ardahan her mevsim güzel ama kış ayrı bir güzel ve bu gün itibariyle kış tamamen yüzünü gösterdi" şeklinde konuştu.

Kent kar yağışı ile ayrı bir güzelliğe büründü. Özellikle çam ağaçlarının üzerinde biriken kar kartpostallık renkli görüntüler oluşturdu.

Ardahan'da kartpostallık kar manzaraları

Ardahan'da kartpostallık kar manzaraları

Ardahan'da kartpostallık kar manzaraları

İhlas Haber Ajansı / Olgun Yıldız - Son Dakika Haberleri
Meteoroloji bölge bölge uyardı: 8 ile kar, 11 ile kuvvetli yağış bekleniyor

Meteoroloji bölge bölge uyardı: 8 ile kar, 11 ile kuvvetli yağış bekleniyor

 ABD'den 29 Ekim mesajı: Türkiye önemli bir NATO müttefiki ve ABD'nin ortağıdır

ABD'den 29 Ekim mesajı: Türkiye önemli bir NATO müttefiki ve ABD'nin ortağıdır

 KAR ALTINDA PALANDÖKEN'İN ZİRVESİNE 'CUMHURİYET' TIRMANIŞI

KAR ALTINDA PALANDÖKEN'İN ZİRVESİNE 'CUMHURİYET' TIRMANIŞI
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title