Soğuklar fena geldi! Ardahanlılar gece saatlerinde -1'i gördü - Haberler
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Soğuklar fena geldi! Ardahanlılar gece saatlerinde -1'i gördü

AA / Yunus Hocaoğlu - Haberler | Yaşam

Türkiye'de soğuk havalar bu sene sert bir şekilde kendisini hissettirdi. Ardahan'da gece saatlerinde hava sıcaklığı -1'e kadar düştü. Vatandaşlar sobalarını yakmak zorunda kaldı.

Türkiye, geçtiğimiz senenin aksine bu sene erkenden soğukları yaşamaya başladı. İstanbul'da yağmur etkili olurken, Doğu bölgesinde ise hava sıcaklığı -1'e kadar indi.

PARÇALI VE AZ BULUTLU OLACAK

Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında 1 dereceyle Ardahan'da kaydedildi. Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar kuzeyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

EN YÜKSEK SICAKLIK TUNCELİ'DE

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Ardahan'da sıfırın altında 1, Kars'ta sıfır, Erzurum'da 2, Ağrı'da 3, Erzincan'da 5, Iğdır'da 6 ve Tunceli'de 9 derece ölçüldü. Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklığın Tunceli'de 28, Erzincan'da 25, Ağrı'da 22, Iğdır'da 21, Erzurum'da 19, Kars ve Ardahan'da 17 derece olacağı tahmin ediliyor.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Soğuklar fena geldi! Ardahanlılar gece saatlerinde -1'i gördü
AA / Yunus Hocaoğlu - Son Dakika Haberleri
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