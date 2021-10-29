Ardahan Belediye Başkanı Demir, "Sarı saçlı mavi gözlüm" türküsünü seslendirdi - Haberler
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Ardahan Belediye Başkanı Demir, "Sarı saçlı mavi gözlüm" türküsünü seslendirdi

AA / Günay Nuh - Haberler | Güncel
Ardahan Belediye Başkanı Demir,

Ardahan'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen törende Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, "Sarı saçlı mavi gözlüm" türküsünü söyledi.

ARDAHAN (AA) - Ardahan'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen törende Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, "Sarı saçlı mavi gözlüm" türküsünü söyledi.

Ardahan Valiliği tarafından Polis Evi'nde düzenlenen törene, Vali Hüseyin Öner, 25. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Berat Acar, Belediye Başkanı Faruk Demir, Cumhuriyet Başsavcısı Uygur Kaan Arısoy, gaziler, şehit yakınları ve çok sayıda davetli katıldı.

Demir, katılımcıların isteği üzerine sahneye çıkarak, Atatürk'e duyulan özlemi ifade eden "Sarı saçlı mavi gözlüm" türküsünü seslendirdi. Katılımcılar Demir'e alkışlarla eşlik etti.

Burada konuşan Vali Öner, Cumhuriyet Bayramı'nı milletçe kutlamanın bugün haklı gururunu yaşadıklarını belirterek, "Yüreklerimiz toplu attıkça, daha çok çalıştıkça çok güzel işler başaracağımızdan kimsenin şüphesi olmasın." dedi.

Törenin ardından Kongre caddesinde tarihi Kongre binası önünde "Cumhuriyet Yürüyüşü" gerçekleşti.

Vatandaşlar ellerinde Türk Bayrağı ve meşalelerle katılım sağladığı yürüyüş, Milli Egemenlik Parkı'nda son buldu.

AA / Günay Nuh - Son Dakika Haberleri
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