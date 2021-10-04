Açıköğretim Lisesi (AÖL) sınavları online olup olmadığı hususunda pek çok kişinin araştırdığı konu olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda pandemi koşulları nedeniyle online olarak yapılmak durumunda kalınan açık lise sınavları, yeni dönemde de online olup olmayacağı konusunda merak uyandırmaya başladı. Peki, AÖL sınavı online mı olacak? MEB AÖL 1. dönem sınavları online mı nasıl yapılacak? İşte detaylar haberimizde... Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

2021-2022 AÖL 1. DÖNEM SINAVLARI ONLİNE MI?

Milli Eğitim Bakanlığının yayınlandığı takvime göre Açık Öğretim Lisesi 1. dönem sınavları 4-5 Aralık tarihlerinde yapılacak. Bu yıl sınavlar yüz yüze imkanlarla yapılacak. Öğrencilerin sınav girişleri belgeleri 1 Aralık 2021 tarihinde açıklanacak.

Açık Öğretim Lisesi 2020 - 2021 Eğitim Öğretim Yılı2021-1 Dönemi Kayıt Yenileme İş ve İşlemleri ile ilgili Genel Kapsamlı Duyuru

1) Açık Öğretim Lisesi 2021-1 Dönemi kayıt yenileme iş ve işlemleri 6 Eylül 2021 Pazartesi günü başlayıp 8 Ekim 2021 Cuma günü mesai bitiminde sona erecektir. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

2) Öğrencilerin Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sistemine girerek adres bilgileri sekmesi altından adres ve telefon numaralarını güncellemeleri gerekmektedir.

3) Cezaevinde görevli öğretmenler için Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sisteminde, adres bilgileri altında bulunan cezaevi bilgisi, cezaevi grubu ile sınav irtibat merkezi altında bulunan özel durum bilgisi güncelleme bölümleri sürekli açıktır. Dolayısıyla tüm bilgilerin güncel tutulması önem arz etmektedir. Cezaevlerinde yapılacak olan 2020-3 Dönemi sınav tarihleri çalışmalar tamamlandığında duyurulacaktır.

4) Tutuklu veya hükümlü olup 2021-1 Dönemine yeni kayıt yaptıracak öğrenciler için herhangi bir engel bulunmamaktadır. Ancak dönem sınavları cezaevinde yapılacak sınav takvimine göre olacaktır.

5) Özel durumu "tutuklu veya hükümlü" olan öğrencilerin 2021-1 Dönemi için kayıt yenilemeleri engellenmiştir. 2021-1 Dönemi kayıt yenileme süresi içerisinde cezaevinden dışarı çıkan öğrencilerin Halk Eğitim Merkezine başvurarak 2021-1 Dönemi için kayıtlarını yeniletmesi gerekmektedir.

6) Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sisteminde "Öğrenci Durumu: İNCELEMEYE ALINMIŞ ÖĞRENCİ" olan öğrencilerimizin kayıt yenileme ücreti yatırmaları sistem tarafından engellenmiştir. Bu durumdaki öğrencilerimiz kayıt yenileme tarihleri içerisinde Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerine başvurarak İNCELEME DURUMLARININ kaldırılmasını talep etmeleri gerekmektedir.

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