Antalya Kitap Fuarı açıldı

ANTALYA (DHA) - ANTALYA'da Cam Piramit Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen 11. Antalya Kitap Fuarı, 'Gelecek bilgiyle yeşerecek' sloganıyla açıldı.

Fuarın açılışına CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, CHP Antalya milletvekilleri Cavit Arı ve Aydın Özer, İYİ Parti Milletvekili Hasan Subaşı, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Birliği (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere'nin yanı sıra, ilçe belediye başkanları, yazarlar, yayınevleri temsilcileri, öğrenciler ve çok sayıda kitapsever katıldı. Açılışın onur konuğu ise tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı oldu.

Konuşmaların ardından açılış kurdelesini kesen protokol, fuar alanını da birlikte dolaştı. Açılış sonrası kitap standlarının çevresini dolduran vatandaşlar, kitapları inceleyip, satın aldı.