ANTALYA (AA) - Antalya Devlet Tiyatrosu (ADT), yeni sezon açılışında "Ziyaretçi" adlı oyunu sanatseverlerle buluşturdu.

Tuncer Cücenoğlu tarafından yazılan oyunu İrada Gözelova yönetti.

Haşim İşcan Kültür Merkezinde sahnelenen oyunda, Ferdi Dalkılıç "Azrail", Bahar Işık "Anne", Selge Ezgi Memiş "Kadın", Durmuş Benli "Adam", İsmail Sabri Memiş ve Okan Kağnıcı "Doktor" rollerini canlandırdı.

İlk kez izleyiciyle buluşan oyunun dekoru Savaş Çevirel, kostümleri Dilek Kaplan, ışık tasarımı Halit Akgül ve müziği Gürkan Çakıcı'ya ait.

Dünyada 5 ülkede sahnelenen ve 8 dile çevrilen oyunda, yaşam ve ölüm arasında geçen süreçteki en önemli değerler kara komedi çerçevesinde işleniyor.